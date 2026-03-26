Cruz Azul goleó al Atlético Nacional de Colombia en amistoso

Cruz Azul le pegó una goleada de 3-0 al Atlético Nacional de Colombia, en partido amistoso disputado en el PayPal Park en San José, California.

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La Máquina tuvo este cotejo en el marco de la ventana internacional de la Fecha FIFA, si bien todavía falta semana y media para que se reactive la Liga MX.

Pero en el conjunto cementero eso es lo de menos, porque ahora se enfocarán en el trabajo de cara a la reanudación del Clausura 2026, en el que los celestes van en segunda posición.

Los goles en este duelo cayeron hasta la segunda parte. Al 51′, Nico Ibáñez intentó rematar de cabeza dentro del área, tras un centro que vino desde la derecha.

La pelota la tapó el defensa verdolaga, pero le quedó a Ibáñez para meter un riflazo de derecha muy cerca del área chica y poner el 1-0.

El segundo tanto llegó al 61′, por medio de Luka Romero, que tras ingresar al área metió un zurdazo con potencia, el cual pegó primero en el poste y luego se metió a las redes del equipo colombiano.

Para cerrar la goleada, al 79′ apareció el joven Mateo Levy, quien anotó el tercero ante un Atlético Nacional que no reaccionó en el partido.

Cruz Azul volverá a México para seguir con sus entrenamientos, de cara a la Jornada 13 ante Pachuca en Puebla, que se jugará el 4 de abril, una vez que pase la Fecha FIFA de marzo.