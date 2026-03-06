Cruz Azul no hizo lo suficiente por llevarse a Joao Pedro: “No quise forzar el fichaje”

El goleador del torneo lleva nueve tantos y pudo haber sido el nueve cementero pero no hubo acuerdo

Cruz Azul quiso pero no tanto a Joao Pedro, delantero ítalo-brasileño de San Luis, Campeón de goleo el torneo pasado y actualmente líder del Clausura 2026 con nueve goles.

El atacante de 34 años reveló en ESPN, que si bien La Máquina ofertó por él, la propuesta no fue lo suficientemente buena para aceptarla.

“Cuando rechacé Pisa y me quise quedar se habló (con Cruz Azul), pero no se llegó a un acuerdo. No forcé nada. Tenía que ser una oferta muy muy buena; fue buena y llegó. Son cosas que pasan en el futbol cuando no se alcanza un acuerdo. Estoy tranquilo por no forzar nada. No quería irme”, dijo en entrevista.

Habló del cotejo de este fin de semana, precisamente de visita a los celestes y señaló que si bien no es especial por lo que sucedió de la propuesta cementera, sí que será divertido por ser contra el líder.

“Es un partido divertido, no más especial que los demás, pero sí divertido porque es un equipo grande que juega diferente. Después del juego ante Puebla dimos una respuesta de carácter y tenemos muchos jóvenes. Tal vez se espera un poco menos de lucidez. Sabemos lo difícil que es jugar ante Cruz Azul, pero es un partido que nos puede mover en la tabla“.

Cruz Azul encontró la cima y la calma; le viene San Luis y Concacaf

A Cruz Azul se le calmaron las aguas en el semestre, gracias a los grandes resultados que ha obtenido en los últimos partidos, con los que ha llegado a la cima de la tabla en el Clausura 2026.

Entonces, alcanzar la punta de la clasificación, ha traído mucha tranquilidad en La Noria, luego de al principio del semestre, entre altas y bajas del plantel, la cosa no comenzó bien.

Pero ahora, eso ha quedado atrás y el conjunto cementero ha encontrado un muy buen funcionamiento, más allá de que ante Santos se le complicó y eso no le gustó al entrenador Nicolás Larcamón.

Le bajaron el precio a los boletos ante San Luis y hay 2×1 para Concacaf

Para complementar el buen momento que vive Cruz Azul, la directiva optó por bajar los precios de los boletos del cotejo ante el Atlético San Luis, el cual será el sábado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El boleto más barato cuesta 250 pesos, mientras que el más caro en 500 pesos. Además, al momento de adquirir sus entradas, se activa un 2×1 para el juego de local ante Rayados por Concachampions.

Dicho cotejo será el martes 17 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, juego de vuelta en la eliminatoria, ya que la ida será primero en el Gigante de Acero el martes 10 de marzo a las 19:00.