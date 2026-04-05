Cruz Azul no pudo contra diez de Pachuca y cortó racha de 15 juegos invicto

Cruz Azul cayó 2-1 ante Pachuca en casa tras un doblete de Kenedy, en un duelo de Liga MX marcado por errores defensivos y falta de contundencia

Se le acabó el invicto a Cruz Azul. Luego de casi tres meses sin perder y 15 juegos entre Liga MX y Concacaf, La Máquina cayó 1-2 ante Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc, rival que terminó con diez hombres por expulsión.

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Lo del conjunto celeste ya comienza a tornarse preocupante, porque hiló su tercer juego en Liga MX sin ganar: antes de la Fecha FIFA empató ante Mazatlán en los últimos minutos y previamente igualó con Pumas, tras ir ganando 2-0.

También se puede considerar un cuarto juego oficial sin triunfo si se incluye el empate 1-1 ante Rayados en Concacaf, aunque ese periodo se matizó con la goleada ante Atlético Nacional en amistoso, hasta la derrota ante los Tuzos.

Lo positivo para los cementeros es que Toluca también perdió ante Querétaro, por lo que su subliderato no está en riesgo.

Sin embargo, si Chivas vence a Pumas, el Rebaño alcanzaría 33 puntos y se colocaría a seis unidades del liderato.

La escuadra de Nicolás Larcamón no perdía desde la Jornada 1 del Clausura 2026, cuando cayó 2-1 ante León el 10 de enero.

Este descalabro ante Pachuca es fuerte no solo por el fin del invicto de 15 partidos, sino porque el equipo parece estar perdiendo solidez en la parte más importante del torneo.

Pachuca abrió el marcador apenas al minuto 5, tras un grave error de Andrés Gudiño, quien regaló el balón a Robert Kenedy, que definió en el área chica.

Antes del descanso, Cruz Azul empató de forma fortuita, con gol de Christian Ebere, quien aprovechó un rebote en el área para marcar ante Carlos Moreno.

En el segundo tiempo, cuando se esperaba la reacción celeste, apareció un golazo de Robert Kenedy al 58’ desde larga distancia, imposible para Gudiño.

En la recta final, Pachuca sufrió la expulsión de Christian Rivera al 85’ por una falta sobre Gabriel “Toro” Fernández, y también el DT Esteban Solari vio la tarjeta roja.

Al final, Pachuca sumó una victoria clave, llegó a 25 puntos y escaló al cuarto lugar, metiendo presión a Cruz Azul, Toluca y Pumas en la lucha por los primeros puestos.