Cruz Azul no recuperó a Nico Ibáñez para la ida ante Chivas

Gabriel Fernández o Christian Ebere irían de inicio en el eje de ataque ante los rojiblancos

Cruz Azul tuvo una serie de cuartos de final bastante tranquila, con un Atlas que si bien intentó competirle y más allá del penal que no le marcaron en la vuelta, nunca pudo estar a la altura de La Máquina.

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Pero ahora el grado de dificultad le ha aumentado y bastante al conjunto cementero, porque en semifinales se medirá a unas Chivas que con todo y sus bajas por Selección Nacional, más lesionados, pudo eliminar a Tigres a toda ley y estar en la antesala de la Final.

Es decir que si los cementeros quieren llegar a la serie por el título, deberán echar a un conjunto rojiblanco que sin duda será dificilísimo, porque además de que vienen muy motivados, la serie se cerrará en Guadalajara.

Foto: Mexsport

Cruz Azul no recuperó a Nico Ibáñez; Toro o Ebere de inicio

De cara al juego de ida este miércoles en el Estadio Banorte, el último que se disputará en ese recinto previo a la Copa del Mundo, Cruz Azul deberá encontrar a su delantero centro para el primer juego de las semifinales.

Porque el atacante Nicolás Ibáñez aún no está listo para tener actividad, luego de que hace un mes tuvo una fuerte lesión muscular durante el Clásico Joven ante el América y quedara fuera de actividad.

Por tanto, el técnico interino Joel Huiqui, deberá resolver quién será su eje de ataque, ya que si bien Gabriel Fernández está listo y hasta tuvo minutos en la vuelta ante Atlas, apenas vine de regreso de una distensión muscular.

Otra opción que tiene Huiqui es la de repetir con el nigeriano Christian Ebere, quien le ha dado muy buenos resultados en los cuartos de final con dos goles y muchísimo sacrificio en todos los sectores del campo, algo que el delantero uruguayo no tiene.