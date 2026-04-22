Cruz Azul prolonga su crisis con empate en Querétaro que le sabe a poco

El Cruz Azul empató 1-1 con Querétaro y prolongó su crisis al llegar a nueve partidos sin ganar rumbo a la Liguilla

El Cruz Azul ha extendido a nueve su alarmante racha de partidos oficiales sin ganar. La Máquina atraviesa una crisis y, tras ser eliminado de la Concachampions en cuartos de final por LAFC e igualar ante Xolos de Tijuana, ahora dejó ir la ventaja y empató ante los Gallos Blancos de Querétaro, acumulando seis partidos sin victoria en el Clausura 2026 de Liga MX.

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Jeremy Márquez fue héroe y villano en La Corregidora. El mediocampista marcó el primer gol para los celestes, pero después anotó en propia puerta para el 1-1 definitivo, en duelo de la Jornada 16, evidenciando la crisis del equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

El triunfo de Pumas sobre Juárez complicó aún más la situación de los cementeros, que se quedaron en la cuarta posición con 30 puntos, por debajo de los felinos (33) y de Pachuca (31), que aún debe jugar en esta doble jornada. Al menos, el equipo capitalino podrá cerrar la temporada en el Estadio Azteca.

Apenas al inicio del partido, una jugada de Jean Unjanque puso en peligro el arco defendido por Kevin Mier, quien logró evitar el gol. Más tarde, el senegalés provocó una falta de Gonzalo Piovi, quien se perderá el siguiente encuentro por suspensión.

¡AUTOGOL DE CRUZ AZUL! 😵⚽️



Jeremy Márquez le dio el empate a Querétaro en forma de autogol.



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El Cruz Azul reaccionó y abrió el marcador tras un error defensivo: José Paradela envió un centro, Diego Reyes rechazó mal y Willer Ditta habilitó a Jeremy Márquez, quien anotó el 1-0 antes de los 10 minutos.

Antes del descanso, Gabriel Fernández estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el portero José Hernández evitó el gol con una gran atajada. Sin embargo, en tiempo agregado, un centro de Daniel Alexis Parra terminó en autogol de Márquez, decretando el empate 1-1.

En la segunda mitad, Charly Rodríguez intentó recuperar la ventaja con disparos de media distancia, pero nuevamente Hernández respondió. Querétaro también generó peligro, aunque Juan Cázares falló una oportunidad clara frente al arco.

El dominio del Cruz Azul no se reflejó en el marcador. A pesar de tener el 52% de posesión, no logró concretar sus oportunidades y dejó escapar puntos importantes, prolongando su crisis a las puertas de la Liguilla.