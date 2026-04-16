Cruz Azul recibe mala noticia: Ibáñez no volvería en el Clausura 2026

El club informó el estado físico del delantero y su recuperación tardaría mes y medio

De por sí, Cruz Azul la está pasando mal y ahora solo le queda un delantero centro de categoría. Tras varios días de la lesión de Nicolás Ibáñez en el Clásico Joven ante el América, finalmente se dio a conocer el parte médico oficial.

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Desde el sábado, el técnico Nicolás Larcamón adelantó que no parecía haber daño en el tendón, sino una lesión muscular, lo cual debía confirmarse con estudios posteriores.

Este jueves, Cruz Azul informó que el tendón de Aquiles no presenta lesión, lo cual es alentador; sin embargo, se confirmó una ruptura muscular.

El comunicado detalla una lesión en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, y señala que la recuperación dependerá de la evolución del jugador.

De esta forma, Ibáñez evitó una baja de varios meses, pero es casi un hecho que se pierda lo que resta del torneo Clausura 2026.

Recuperación de seis semanas

El tiempo estimado de recuperación es de seis semanas, lo que prácticamente lo deja fuera del semestre, considerando lo que resta de competencia.

Por ello, la única opción como delantero centro nominal es Gabriel Fernández, quien será titular indiscutible en el cierre del torneo.

Lo “positivo” para La Máquina es que ya no tiene actividad en Concachampions, por lo que podrá enfocarse en un solo torneo, aunque han quedado dudas sobre la gestión física del plantel por parte de Larcamón y el rendimiento de los jugadores.

Así, la responsabilidad ofensiva recaerá en Gabriel Fernández, mientras que alternativas como Mateo Levy y Christian Ebere no cumplen con el perfil de referente de área.

Fernando Gorriarán en la mira

Por otro lado, ha surgido el interés de Cruz Azul por el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, actual jugador de Tigres, como posible refuerzo para el próximo torneo.

De momento, solo existe un acercamiento inicial, sin oferta formal. Sin embargo, su llegada dependería de liberar una plaza de extranjero, donde nombres como Gonzalo Piovi y Willer Ditta aparecen como posibles salidas.