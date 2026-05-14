Cruz Azul rescata empate ante Chivas y todo se definirá en la vuelta

Santiago Sandoval anotó su tercer gol en la Liguilla y Sepu le marćo a su ex; Charly y Ebere dieron la igualadad

El Estadio Jalisco será un hervidero en la vuelta. Chivas tuvo para llevarse la victoria en la ida y poner un pie en la Final, pero Cruz Azul mostró que tiene muy buena capacidad de reacción y fuerza mental, ya que le empató dos veces para terminar 2-2 en el Estadio Banorte.

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Qué sería de estas Chivas si no le hubieran quitado a sus cinco seleccionados porque a pesar de ello, este Rebaño Sagrado demostró de nueva cuenta en esta Liguilla que en el sistema de Gabriel Milito no importa los nombres sino los hombres.

Guadalajara se puso dos veces arriba en el marcador en este encuentro y si bien Cruz Azul tiene gran mérito por conseguir en dos ocasiones el empate, el Rebaño hizo un juego para ganarlo.

Por su parte, La Máquina de Joel Huiqui logró recuperarse las dos veces que se vio abajo en el marcador, pero si su intención es avanzar a la Gran Final, tiene que impedir que la dinámica, velocidad y verticalidad de este Guadalajara lo vuelva a superar.

Porque vaya que eso se vio en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. En Chivas no están los nombres que fueron titulares toda la fase regular, pero los hombres con los que Milito ha cubierto esos huecos, son de un técnico que tiene mucha calidad, que sabe perfectamente las virtudes de sus jugadores y a los cuales los ha entrenado tanto táctica, futbolística y mentalmente.

¡Goool del Cruz Azul!



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Guadalajara sabe utilizar muy bien la velocidad de sus futbolistas; las transiciones defensivas-ofensivas son a un ritmo súper intenso que a este conjunto rojiblanco en lo absoluto le pesa, al contrario, le hace sentirse muy cómodo en el campo.

En una de esas transiciones ofensivas, Chivas armó su primer gol del partido. Fuera del área, Ricardo Marín sacó un riflazo que Kevin Mier no atacó nada bien.

El arquero colombiano dio rebote y ahí apareció el jovencito Santiago Sandoval, para poner el 0-1 de Chivas en este encuentro y su tercer gol en esta Liguilla.

Justo el chavito de 18 años es uno de esos hombres que ni de lejos tiene el nombre de un Armando González, pero vaya que ha hecho un gran trabajo en el ataque.

Uno de los grandes méritos que tiene este Cruz Azul es que mentalmente no se cae así esté abajo en el marcador. Con Joel Huiqui eso ha mejorado mucho y por consiguiente esta Máquina reacciona bien cuando la situación la tiene en contra.

No tardó mucho en igualar los cartones el conjunto local porque al 37′, el Capitán Charly Rodríguez quiso meter un centro pero le salió un tiro bombeado a segundo poste, el cual dejó sin chances al arquero Óscar Whalley.

Así acabó el primer tiempo con igualdad en el marcador, en un partido en el que el dominio del esférico fue alterno; si bien Chivas se vio ligeramente mejor, Cruz Azul también dio un muy buen juego.

De nueva cuenta pero ya en el segundo tiempo, el Rebaño se volvía a poner arriba pero ahora por medio de Ángel Sepúlveda al 50′ con un cabezazo dentro del área.

Por su pasado cementero, Sepu no festejó aunque sí se abrazó con sus compañeros. En la acción del gol también se puede criticar la forma en que Kevin Mier se lanzó hacia adentro de la portería, aunque el cabezazo de Sepúlveda fue muy cerca; la marca celeste fue mala.

¡Gool de Cruz Azul!



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Así que Chivas otra vez estaba arriba en el juego, pero en la siguiente jugada una falta sobre Christian Ebere en la raya del área, fue revisada por el VAR y concedida como penal por el árbitro central Maximiliano Quintero.

El nigeriano, quien ha tenido una gran Liguilla, fue el encargado de cobrar la pena máxima y convertirla para el 2-2 celeste, con lo que los locales otra vez se recuperaron de ir un gol abajo.

En la parte final del juego, Kevin Mier se reivindicó a realizar una muy buena atajada a un disparo potente, con lo que evitó la derrota de Cruz Azul.

Con este resultado, Chivas avanzaría a la Final con cualquier empate en la vuelta, mientras que los cementeros necesitan forzosamente la victoria para acceder a la serie por el título.

Y ahora sí este fue el último juego en el Estadio Banorte, ya que será entregado a la FIFA y reabrirá sus puertas hasta el 11 de junio con la inauguración entre México y Sudáfrica.