Cruz Azul salvó el ridículo en Mazatlán pero se le escapó la cima de la tabla

La Máquina empató a Chivas en 27 puntos, pero el Rebaño por diferencia de goles sigue en la primera posición

Cada que puede, Nicolás Larcamón repite una y otra vez que tiene plantel suficiente para pelear tanto por ganar la Liga MX, como también por la Concacaf. Sin embargo, da la sensación de que Cruz Azul no es que se esté desinflando, pero sí que ya no es tan contundente como antes; la muestra, sus últimos tres resultados han sido malos.

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El peor, sin lugar a dudas, el que obtuvo la noche del viernes: 1-1 de visita a Mazatlán, porque de acuerdo a los planteles y la calidad individual de los futbolistas, empatar con los Cañoneros, así sea de visita, es completamente inaceptable para La Máquina.

Todavía igualar con Rayados 1-1 en Puebla por la vuelta de octavos de Concachampions y dejar ir un triunfo el sábado pasado ante Pumas cuando iba ganando 0-2, se puede decir que es mérito del rival, dado que tienen con qué competirle a los celestes.

Pero con Mazatlán, de la manera en que haya sido, es un golpe a la confianza y al ego de un equipo como Cruz Azul que si bien no deja de tener esa etiqueta de favorito al título, este resultado por supuesto que no es positivo.

Por consecuencia de este empate, la escuadra de La Noria tendrá que olvidarse de la cima de la clasificación, la cual quería recuperar en el puerto mazatleco luego de que Chivas recuperó la primera posición a media semana al golear a León en su juego pendiente.

Si bien igualó en unidades al Rebaño con 27, Guadalajara tiene mejor diferencia de goles y sigue en el primer lugar de la tabla, amén de que juega el sábado ante Rayados. Además, cabe la posibilidad de que los cementeros caigan a la tercera celda en la tabla general, porque si Toluca le gana a Pachuca, los Diablos lo van a desplazar en la clasificación.

Así que por todos lados es un muy mal resultado para Cruz Azul, además de que fue totalmente inesperado, lo cual debe de poner a reflexionar severamente tanto al técnico Larcamón, como a este grupo de jugadores dentro de un club que cada semestre se pone el listón lo más alto, y al menos en la liga, se ha quedado ya varias veces con las manos vacías.

¡Gool del Cruz Azul!



Toro Fernández pone el empate con un zurdazo que vence a Rodriguez#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero

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El estratega cementero entendió que este juego era el ideal para que el arquero colombiano Kevin Mier retornara a la titularidad luego de recuperarse de la fractura que sufrió en noviembre pasado. Andrés Gudiño volvió a su lugar de siempre en la banca y parece ser que su tiempo como primer arquero celeste se terminó.

Propiamente, Mier tuvo una presentación buena en su regreso, aunque hizo lo más que pudo en el gol que recibió en su marco. Al 48′, el brasileño Dudú Teodora entró al área y sacó un riflazo a quemarropa.

Kevin reaccionó de gran forma y alcanzó a tapar el tiro; lo malo para el guardameta es que la pelota le cayó justo a Josué Ovalle quien remató con portería abierta y, sorpresivamente, Mazatlán se puso arriba 1-0.

Cruz Azul empezó este juego con un once importante, con gente como Gabriel Fernández en ataque, acompañado de Agustín Palavecino, Charly Rodríguez y Andrés Montaño. Es decir que gente de calidad en ataque, claro que tenía.

Pero el equipo que paró en el camino del Estadio El Encanto, no le estaba dando los resultados esperados. El técnico Larcamón se había guardado en la banca a gente como José Paradela y a Nico Ibáñez, porque consideró que le alcanzaba con lo que había metido de inicio.

El gol mazatleco y la urgencia de evitar un ridículo mayúsculo, hicieron que el técnico argentino tuviera que echar mano de gente como Paradela, Ibáñez y Christian Ebere, para darle mucha más potencia en ataque.

Los minutos se diluían, Cruz Azul estaba completamente encima en busca de al menos rescatar el empate y para fortuna celeste, llegó a dos minutos de terminar el tiempo regular.

Quién más si no es el Toro Fernández. El uruguayo se inventó un espacio fuera del área y sacó un riflazo que el arquero Ricardo Rodríguez no pudo detener; fue un tiro demasiado potente y aunque se lanzó para evitar el gol, no le alcanzó.

Aunque Cruz Azul evitó el tremendo bochorno de perder en Mazatlán, no deja de ser un malísimo resultado que si bien no le impacta tantísimo en la tabla, sí que le presenta al técnico y a los jugadores, la realidad de que tienen que seguir trabajando y muchísimo.

Ya bien lo había dicho Larcamón hace unas semanas cuando les costó trabajo Santos; si batallaban con equipos de la parte baja de la clasificación, no pueden estar pensando en Finales y mucho menos en títulos.

Y del lado del Mazatlán, si bien les quitaron la victoria en los últimos minutos, no deja de ser un muy buen resultado al ser ante uno de los equipos más poderosos de la Liga MX; con Sergio Bueno, la escuadra sinaloense se está despidiendo de Primera División de una manera muy digna.

El punto hizo que los Cañoneros llegaran a once en la posición 15 de la tabla; claro está que muy lejos de zona de Liguilla, pero para un equipo que inició este torneo desahuciado porque la franquicia ya fue vendida al Atlante, es casi un hecho que no va a quedar en el nada honroso último lugar que tiene Santos, por ahora con cinco puntos.

Ahora, vendrá el receso de Fecha FIFA. Cruz Azul tiene un partido amistoso en Estados Unidos ante el Atlético Nacional de Colombia, que le permitirá mantenerse en ritmo de competencia, además de darle minutos a jugadores que no juegan tanto o como Kevin Mier que hoy tuvo sus primeras sensaciones.

Después, ya cuando retorne la Liga MX a inicios de abril, recibirán en Puebla a Pachuca en un juego bastante complicado, así que ahí no se pueden dar el lujo de dejar más puntos en el camino.

Sobre todo también, si es que quiere entrar a la Liguilla con la ventaja de recibir, al menos la vuelta de cuartos, en el Cuauhtémoc y así avanzar a las semifinales y a una eventual Final. Pero por ahora, esta Máquina ya no luce tan fuerte como antes y tiene que replantearse muchas cosas en este receso internacional.