Cuadri abre temporada en Las Ventas con una corrida de máxima exigencia

La Plaza de Toros de Las Ventas inaugura la temporada taurina con un cartel de Cuadri y toreros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar

MADRID.- La temporada taurina en la Plaza de Toros de Las Ventas arrancará este domingo 22 de marzo con un cartel que pone el acento en la ganadería de Cuadri, protagonista de un encierro que regresa a Madrid con la etiqueta de seriedad y exigencia. A partir de las 18 horas, los diestros Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar harán frente a una corrida que marca el tono del año en el coso madrileño.

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Para el ganadero Luis Cuadri, la cita tiene un significado especial. Madrid, afirma, es la plaza que ha marcado la historia de su casa desde sus inicios en 1956, y a la que siempre regresan con responsabilidad e ilusión. El hierro onubense, identificado por la afición con un toro encastado y de comportamiento exigente, llega —según su criador— fiel a sus señas de identidad: “seriedad, integridad y pureza”.

A pesar de las complicaciones climatológicas en el campo bravo, Cuadri asegura que la corrida está “rematada” y lista para responder al rigor de Las Ventas. Su mayor anhelo, como es habitual en este tipo de ganaderías, es lograr “una corrida completa”, es decir, un encierro que permita el lucimiento de los toreros sin perder el carácter que distingue al encaste.

Ante este desafío, los tres espadas asumen un compromiso de alto nivel. Pepe Moral llega en uno de los mejores momentos de su carrera tras una destacada temporada 2025, en la que brilló especialmente con toros de Miura, además de sumar triunfos en plazas como Sevilla, Pamplona y Málaga. Su regreso a Madrid supone una prueba clave para consolidar ese momento.

Gómez del Pilar, por su parte, comparece en una de sus plazas más significativas, donde ha construido una trayectoria basada en la regularidad y el valor frente a corridas duras. Sus actuaciones recientes en este escenario, con premios y reconocimientos, lo colocan como uno de los toreros a seguir en este arranque de campaña. Damián Castaño completa una terna habituada a este tipo de retos, en un cartel que privilegia la solvencia ante encastes exigentes.

La corrida de Cuadri no solo inaugura la temporada en Las Ventas, sino que plantea desde el inicio un listón alto para toreros y ganaderos, en una plaza reconocida por su severidad y por medir con rigor cada actuación.