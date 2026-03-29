Descubre cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana contra Bélgica: fecha, horario y detalles del próximo partido del Tri rumbo a sus próximos retos

La Selección Mexicana igualó 0-0 ante Portugal en su primer compromiso de la Fecha FIFA, en un duelo que marcó la reinauguración del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El combinado nacional continúa con su preparación para la Copa del Mundo, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. Su debut está programado para el 11 de junio ante Sudáfrica, nuevamente en el emblemático estadio capitalino.

Más allá de lo deportivo, el encuentro también dejó saldo en materia de seguridad, con al menos 18 revendedores detenidos en las inmediaciones del estadio, como parte de los operativos implementados durante el evento.

El desempeño del Tri dejó opiniones divididas. Hubo aspectos positivos como las actuaciones de Álvaro Fidalgo, Raúl Rangel y Julián Quiñones, pero también se evidenciaron problemas como la fragilidad defensiva y la falta de generación ofensiva.

Portugal, una prueba de alto nivel

A pesar de no contar con Cristiano Ronaldo, Portugal representó un rival de gran exigencia, considerado entre los favoritos a competir por el título mundial cuando cuenta con su plantel completo.

Próximo rival: Bélgica en Estados Unidos

El siguiente compromiso de México será ante Bélgica, el próximo 31 de marzo a las 19:00 horas, en el Soldier Field, en Chicago, en lo que será otra prueba importante para el equipo.

Con varios partidos aún por disputar, la Selección Mexicana buscará afinar su funcionamiento y encontrar su mejor versión, con la mirada puesta en llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.