América vs Cruz Azul: escenarios de clasificación en Cuartos de Final de la Concacaf 2026 rumbo a Semifinales

Te explicamos qué necesita Club América y Cruz Azul para avanzar en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 rumbo a Semifinales

La Concacaf Champions Cup 2026 vive una jornada decisiva con dos clubes mexicanos bajo reflectores distintos. Cruz Azul y Club América enfrentan escenarios contrastantes en los Cuartos de Final, pero ambos con la obligación de responder en una noche clave para el futbol de la región.

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Cruz Azul vs LAFC: misión remontada en Puebla

La Cruz Azul recibirá a Los Angeles FC en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, con la misión de una remontada prácticamente obligada tras el 3-0 sufrido en la Ida en Los Ángeles.

En el primer duelo, David Martínez firmó un doblete y Son Heung-min aportó gol y asistencia, dejando a La Máquina contra las cuerdas. Ahora, el panorama es claro: Cruz Azul necesita una noche perfecta para aspirar a seguir con vida en el torneo.

El conjunto angelino, Los Angeles FC, llega con una ventaja cómoda de tres goles y un estilo ofensivo sólido. Aunque perdió recientemente en la MLS ante Portland Timbers, mantiene una versión competitiva que lo coloca como favorito para avanzar a Semifinales.

América vs Nashville: serie abierta en CDMX

Por su parte, Club América enfrentará a Nashville SC tras un empate 0-0 en la Ida disputada en Estados Unidos, dejando todo abierto para la Vuelta en el Estadio Banorte.

El América tiene una ventaja reglamentaria importante: avanza con cualquier victoria en casa. Sin embargo, un nuevo empate podría complicar el pase, por lo que el equipo deberá imponer su jerarquía en un duelo de alta presión.

Nashville SC llega a México con buen ritmo, sumando victorias recientes y una racha positiva en la temporada 2026 de la MLS. Su orden táctico y confianza lo convierten en un rival peligroso pese a jugar como visitante.

Dos realidades, una misma exigencia

La jornada deja dos caminos distintos: Cruz Azul necesita una remontada histórica ante LAFC, mientras que América está obligado a hacer valer la localía frente a un Nashville en gran forma. Ambos duelos definirán el rumbo de los clubes mexicanos en la Concacaf Champions Cup 2026.