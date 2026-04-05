Descubre dónde ver la Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2026 en vivo: partidos, fechas, horarios y transmisión completa

La UEFA Champions League vuelve a encender el panorama del futbol internacional y entra en su etapa decisiva. Los mejores 8 equipos de Europa se enfrentarán en los Cuartos de Final, acercándose cada vez más al objetivo de levantar “La Orejona”, el trofeo más codiciado del continente.

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Los partidos de ida se disputarán entre el martes 7 y miércoles 8 de abril de 2026, con enfrentamientos de alto nivel entre clubes de España, Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal, que mantienen vivas sus aspiraciones en la competencia europea.

Así se jugarán los Cuartos de Final de la UEFA Champions League

El martes 7 de abril destaca el choque entre el Real Madrid CF y el Bayern Munich en el Estadio Santiago Bernabéu, además del duelo entre el Sporting de Lisboa y el Arsenal FC, ambos programados a las 13:00 horas, en una jornada que promete intensidad total.

Para el miércoles 8 de abril, el FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Camp Nou, mientras que el Paris Saint-Germain se medirá ante el Liverpool FC en el Parque de los Príncipes, en dos duelos de alto impacto.

Dónde ver los partidos en México

En la República Mexicana, los encuentros del martes serán transmitidos por TNT Sports y HBO Max, mientras que los partidos del miércoles estarán disponibles a través de FOX, permitiendo a los aficionados seguir toda la emoción de los Cuartos de Final.

Real Madrid, el rey de Europa

El Real Madrid CF se mantiene como el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League, con 15 títulos europeos, el más reciente conseguido en la temporada 2023/2024 tras vencer al Borussia Dortmund en la final disputada en Wembley.