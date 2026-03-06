Señala que su caso avanza y confió en que pronto se resolverá la acusación en su contra por acoso sexual

El diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que presentará una iniciativa para sancionar las acusaciones falsas, ya que hay personas que han sido denunciadas sin pruebas; asimismo, se dijo tranquilo ante la investigación que enfrenta en la Fiscalía del estado de Morelos.

LEE ADEMÁS: Estrategia de seguridad en Jalisco logra baja en homicidios y delitos de alto impacto

El exgobernador de Morelos aseveró que continúa a la espera de una resolución por parte de la autoridad y ha colaborado con el proceso, tras la acusación de abuso sexual en su contra.

“Yo estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando. Por eso ahora que salga este tema, hacer una iniciativa, porque hay muchos hombres que han padecido lo mismo que yo”, señaló en entrevista.

Agregó que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y confió en que el caso se resolverá, pues ya se presentaron los testigos y no hay nada, pero hay que esperar.

Explicó que la propuesta legislativa buscaría permitir acciones legales contra quienes realicen señalamientos falsos. “Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden dar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo. Hacerle lo mismo y tratar de denunciar, denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño”, agregó.

También afirmó que presentará una denuncia contra Movimiento Ciudadano por el uso de su imagen sin autorización en espectaculares en Morelos. “A Movimiento Ciudadano, a ellos se les va a meter una demanda del tamaño del mundo, porque usaron mi imagen sin autorización. Entonces, por eso estoy esperando que salga la resolución para meterles una denuncia”, puntualizó.

En otro tema, en el marco del Mundialito Legislativo realizado en la Cámara de Diputados, destacó la importancia de que este espacio fomente el deporte entre jóvenes.

Sobre la presencia del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, en esta actividad, señaló que se trata de una figura relevante en el futbol mexicano. “Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Creo que es una persona que trabaja, que le gusta el fútbol. Una persona sabia y, al final de cuentas, pues es una persona muy importante en el futbol mexicano”, dijo.

Asimismo, resaltó el impulso de actividades deportivas comunitarias previas al Mundial, en San Lázaro, iniciativa promovida por el coordinador parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Harfuch aclara operativo federal tras funeral de Nemesio Oseguera

Blanco Bravo también expresó su deseo de que la selección mexicana tenga una participación destacada en la próxima Copa del Mundo. “Yo siempre les he dicho, aunque me digan que estoy loco: ¿a qué vas al Mundial? A buscar la Copa del Mundo“, concluyó.