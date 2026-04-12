Cuauhtémoc recibe 412 solicitudes para programa de salud dirigido a población trans

Sólo 200 personas serán incorporadas al programa, que otorga un apoyo económico anual de hasta 15 mil pesos, además de jornadas médicas gratuitas y acompañamiento para acceder a servicios de salud

La Alcaldía Cuauhtémoc recibió 412 solicitudes para incorporarse al programa de apoyo económico destinado a la atención médica de personas transexuales, transgénero, intersexuales y de la diversidad sexual, aunque únicamente 200 personas podrán ser incorporadas este año.

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Las personas seleccionadas recibirán hasta 15 mil pesos anuales para cubrir gastos relacionados con su atención médica, además de acceso a jornadas de salud gratuitas y acompañamiento para facilitar su ingreso a distintos servicios médicos.

El número de registros representa la cifra más alta desde que este programa comenzó a operar en la demarcación, de acuerdo con información de la alcaldía.

La iniciativa, promovida por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, prevé la entrega de hasta 15 mil pesos anuales por beneficiario, además de jornadas gratuitas de salud y acompañamiento para facilitar el acceso a consultas, tratamientos y otros servicios especializados.

El apoyo está dirigido a personas transexuales, transgénero, intersexuales y de la diversidad sexual que enfrentan barreras económicas para atender su salud.

Durante el registro, personal de la alcaldía instaló módulos de orientación para explicar los requisitos, resolver dudas y recibir la documentación.

La afluencia se mantuvo durante toda la jornada, con muchas personas que acudieron por primera vez a solicitar este apoyo.

Además del recurso económico, la alcaldía informó que las personas beneficiarias podrán acceder a jornadas médicas gratuitas y a un esquema de acompañamiento para canalizarlas a servicios de salud.

Representantes de la Fundación Diana Sánchez Barrios también acudieron para solicitar información sobre el programa y fueron atendidos por personal de la demarcación.

Mareli, una de las solicitantes, destacó que estos programas ayudan a visibilizar a una población vulnerable.

“Se está visibilizando más a la comunidad trans, ya que somos la comunidad más vulnerada. Este tipo de apoyos nos benefician, especialmente a quienes contamos con escasos recursos”, señaló.