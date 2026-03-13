La Habana.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo el viernes que su país inició conversaciones con Estados Unidos, mientras sufre una grave crisis económica y en un momento en que el Gobierno comunista está sometido a una presión cada vez mayor por parte del presidente Donald Trump.

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“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, dijo Díaz-Canel en un video emitido por la televisión estatal.

Cuba sufre cortes de electricidad de varias horas y escasez de combustible, agravados por el bloqueo petrolero impuesto por Trump a la isla caribeña.

Desde que Estados Unidos capturó y destituyó en enero al presidente venezolano Nicolás Maduro, el benefactor extranjero más importante de Cuba, Trump ha cortado los envíos de petróleo venezolano a la isla y ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que le venda crudo.

En las últimas semanas, Trump ha hecho una serie de declaraciones asegurando que Cuba está al borde del colapso o deseosa de llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El lunes dijo que Cuba podría ser objeto de una “adquisición amistosa”, aunque luego añadió que “quizá no sea una adquisición amistosa”.

El presidente de Cuba admite en cadena de la televisión estatal que su país está en negociaciones con Estados Unidos

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Cuba, sin embargo, señaló que está interesada en las conversaciones “sobre bases de igualdad y respeto” a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”, afirmó Díaz-Canel.

No ha entrado combustible en Cuba en tres meses, dijo Díaz-Canel en una rueda de prensa posterior con los medios cubanos el viernes, lo que ha provocado una disminución de las reservas de gasóleo y fueloil que ha hecho que la red eléctrica de Cuba sea cada vez más “inestable”, agregó.

Díaz-Canel describió los esfuerzos de Cuba por aumentar la independencia energética de la isla en medio de las conversaciones en curso con Estados Unidos, y señaló que se habían incrementado la producción de crudo y gas nacionales, así como la generación de energía solar.

En una declaración grabada el jueves por la noche entre altos cargos del Partido Comunista, Díaz-Canel contó que él dirigió las conversaciones por parte de Cuba, junto con el expresidente Raúl Castro y otros altos cargos. No reveló quiénes participaron por Estados Unidos, ni tampoco cuándo o dónde tuvieron lugar.

EFE

Trump ha dicho si el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participó en ellas.

Las conversaciones se encuentran en una fase inicial y Cuba está dispuesta a continuarlas, dijo Díaz-Canel, indicando que uno de los objetivos es determinar si existe voluntad por ambas partes para llegar a un acuerdo.

LIBERACIÓN DE PRESOS

Trump había dicho en repetidas ocasiones que Washington estaba manteniendo conversaciones de alto nivel con representantes cubanos.

Hasta ahora, La Habana había negado los encuentros oficiales, pero no había desmentido de forma explícita las informaciones periodísticas sobre conversaciones extraoficiales con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien a sus 94 años sigue teniendo una gran influencia.

Rodríguez Castro estaba sentado detrás de Díaz-Canel y entre los funcionarios del Partido Comunista que aparecen en el video, aunque oficialmente no ocupa un cargo de alto nivel dentro del partido. El nieto de Castro, de 41 años, conocido popularmente como “El Cangrejo”, también asistió a la rueda de prensa.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos. (…) Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, dijo Díaz-Canel a periodistas, sin mencionar a ningún tercero concreto.

En el pasado, el Vaticano ha actuado como mediador, como en el caso de las conversaciones de 2014 que condujeron al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama.

En vísperas del anuncio del viernes, Cuba afirmó que liberará a 51 presos en los próximos días en virtud de un acuerdo con el Vaticano. La liberación se da dos semanas después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, se reunió con el papa León en el Vaticano.

(Editado en español por Natalia Ramos y Carlos Serrano)