Da la cara QB Kyler Murray, luego de polémica contractual

Kyler Murray, mariscal de campo de Arizona Cardinals, equipo de la NFL, se reunió con la prensa especializada para dar su opinión después de que en su contrato apareció la leyenda: Anexo de estudio independiente, algo que lo soliviantó.

Información que recoge ESPN apunta que Murray dijo que jugar la posición de quarterback es demasiado difícil sin estudiar un tiempo signficativo de video: “Estoy halagado de que todos ustedes crean que, con mi tamaño, puedo salir allá y no prepararme para el juego y no ser serio”. ‘No puedo darme el lujo de tomar atajos. Son cosas que no se logran si no te preparas del modo correcto’, dijo.

Murray declinó responder preguntas específicas respecto al anexo, incluyendo si se sintió ofendido de que fuera incluido, optando en su lugar por preguntar a los reporteros si tenían preguntas específicas sobre fútbol americano.

‘Por supuesto, veo video a solas, eso está sobreentendido. Eso ni siquiera debe decirse. Pero, sí disfruto y amo el proceso de ver el video con mis compañeros, mis coaches’, agregó.

‘Me rehúso a permitir que mi ética de trabajo, mi preparación, sea puesta en duda. He invertido una cantidad incomprensible de tiempo, sangre, lágrimas y labor en lo que hago, ya sea el fútbol americano o el béisbol. La gente no comprende el tiempo que se requiere para practicar dos deportes a alto nivel en el colegial, ya no digamos ser el primer en lograrlo con mi tamaño. Es gracioso’, concluyó.