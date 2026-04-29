Dafne Navarro lidera a la selección mexicana de gimnasia de trampolín que participará en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Antes de los Juegos, México competirá en el Campeonato Panamericano de gimnasia trampolín en Medellín, Colombia, en mayo

La selección mexicana de gimnasia de trampolín que competirá en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ha quedado definida. Luego de celebrarse el Campeonato Nacional de Gimnasia de Trampolín en Mérida, Yucatán, el equipo tricolor está listo, con la olímpica Dafne Navarro como rostro y figura del representativo nacional.

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Dafne Navarro y su liderazgo en la selección mexicana

Nacida el 30 de enero de 1996, Dafne Carolina Navarro Loza cuenta con la experiencia alcanzada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que es la líder del conjunto nacional gracias a un potencial a nivel internacional que sigue tan firme como hace dos ciclos. Pero la tapatía quiere más.

“Voy a ir paso a paso, año con año, empezando con los Centroamericanos, luego Panamericanos, que es el proceso hacia Los Ángeles. Si se da y llego a Los Ángeles, me gustaría volver a estar en una Final, repetir esa Final y estar en el Top 5, que es mejorar mi resultado de Tokio. Pero ahorita estoy enfocándome en disfrutar lo máximo este ciclo olímpico e ir sin presiones. Creo que esa es la forma correcta de ir y hacer este ciclo olímpico que se pasa súper rápido”, dijo Dafne en entrevista con OVACIONES hace unos meses atrás.

Integrantes y preparación de la selección mexicana

La yucateca medallista internacional Patricia Núñez, así como el subcampeón en Asu 2025, Donovan Guevara y Elías Carballo, completan la lista nacional. Los cuatro deportistas estarán guiados por los entrenadores Raúl López y José Luis Núñez.

Este póker de gimnastas representarán a México, como parte de las 73 naciones que se darán cita en esta legendaria justa regional en República Dominicana, que para este 2026 cumple 100 años de existencia.

Esta selección se preparará en busca de superar las tres medallas —dos oros y una plata— obtenidas en la edición pasada San Salvador 2023 a cargo de José Marín y Adrián Martínez en individual y sincronizado varonil.

Previo a este evento, la gimnasia de trampolín nacional tendrá un compromiso importante con el Campeonato Panamericano, que se llevará a cabo a finales de mayo en Medellín, Colombia.