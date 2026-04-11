Dafne Quintero y Matías Grande trazan su ruta hacia semifinales en Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026

Dafne Quintero y Matías Grande avanzan a semifinales en la Copa del Mundo Puebla 2026 y acercan a México a más medallas

Los arqueros mexicanos Dafne Quintero y Matías Grande han clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo Puebla 2026, en las modalidades de compuesto femenil y recurvo varonil, respectivamente. Luego de las tres medallas de bronce obtenidas por equipos, la selección nacional volvió a la línea de tiro para las pruebas individuales, donde ambos protagonizaron una destacada actuación con tres triunfos cada uno.

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El público poblano, que ha llenado las gradas del campo de tiro, fue testigo de una jornada que combinó técnica, temple y precisión, en un deporte donde cada flecha puede definir el resultado.

Tras ubicarse en el segundo lugar clasificatorio, Dafne Quintero avanzó directamente por bye en la primera ronda. Posteriormente, venció 144-142 a Amanda Mlinaric, 147-145 a Madhura Dhamangaonkar y 149-143 a Jyothi Vennam, consolidando su camino con actuaciones de alto nivel.

Ya con tres medallas de bronce ganadas por equipos, México tendrá la oportunidad de sumar dos más en las pruebas individuales. 🇲🇽🎯



👉Dafne Quintero: mañana en compuesto femenil.

👉Matías Grande: el domingo en recurvo varonil.



¡Mucho éxito en la búsqueda del oro! 🙌 pic.twitter.com/4J6voYew5W — CONADE (@conadeoficial) April 10, 2026

Gracias a estos resultados, la vigente campeona centro y panamericana aseguró su lugar en semifinales, donde enfrentará a la colombiana Sara López, una de las máximas exponentes del arco compuesto, en busca del pase a la final por el oro.

Por su parte, Matías Grande, también originario de Coahuila, avanzó por bye en las primeras rondas gracias a su séptimo lugar clasificatorio. Posteriormente, superó 6-4 a Andrés Temiño, 6-5 a Dhiraj Bommadevara y 6-0 a Aldar Tsybikzhapov, mostrando un alto nivel competitivo.

La contundente victoria en cuartos de final reflejó su gran momento deportivo, asegurando su lugar entre los cuatro mejores. En semifinales, se enfrentará al estadounidense Brady Ellison, multimedallista olímpico, en un duelo que representa una prueba de alto nivel en el arco recurvo.

Con estos resultados, México podría cerrar la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 con hasta cinco medallas, consolidando su éxito deportivo y organizativo en esta disciplina.