Dagoberto Espinoza apunta a volver con América tras jugar con la Sub-21

El joven lateral derecho regresó a las canchas luego de que se rompió los ligamentos de la rodilla en septiembre del año pasado

André Jardine apunta a recuperar a otro jugador de cara a la Liguilla, la cual Club América comienza contra Pumas UNAM en los cuartos de final. Se trata del joven lateral derecho, Dagoberto Espinoza.

TE PUEDE INTERESAR: Preparan operativo para América vs. Pumas en el Banorte; a evitar que se crucen las barras

El futbolista de 22 años ya venía entrenando con el primer equipo desde hace unas semanas, pero aún sin sumar minutos para completar primero su recuperación física e iniciar su puesta a punto futbolística.

Sin embargo, hay buenas noticias para el conjunto azulcrema, ya que el sinaloense volvió a las canchas con la Sub-21; este miércoles confirmó su regreso al entrar al minuto 55 en el empate 1-1 ante Pumas UNAM en categoría juvenil.

En duelo disputado en Cantera, Dagoberto jugó un total de 35 minutos, sumando así su segundo partido consecutivo con actividad progresiva, luego de que el sábado pasado también viera minutos ante Atlas FC en la Sub-21, donde disputó 23 minutos en la victoria 4-2 en Coapa.

Por ello, no se descarta que André Jardine lo considere para la Liguilla ante Pumas, ya sea para el partido de ida o en la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

América entrena a tope en Coapa ya sin Israel Reyes; Henry, sin problemas

Las Águilas mantienen sus entrenamientos en Coapa de cara a la serie, sin más bajas que la de Israel Reyes, quien ya salió de vacaciones tras ser convocado por la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

El defensor se integrará al Tricolor el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

Por su parte, el capitán Henry Martín continúa entrenando con normalidad tras su regreso ante Atlas, sin presentar molestias y perfilándose para estar disponible en el duelo ante Pumas.