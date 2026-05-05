El funcionario se separa del cargo tras ser vinculado por el gobierno de EU con la facción de “Los Chapitos”; se suma a las licencias de Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez

En un movimiento que sacude la estructura de procuración de justicia en el noroeste del país, el Vicefiscal General de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó formalmente una licencia sin goce de sueldo para separarse de su cargo. La decisión ocurre en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR), derivada de señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Castro Saavedra dejará de percibir su salario mientras atiende los requerimientos de las autoridades federales. Esta separación busca dar transparencia al proceso legal que enfrenta el funcionario, quien ha sido mencionado en expedientes del gobierno de Estados Unidos.

¿De qué se acusa a Dámaso Castro Saavedra?

El exvicefiscal enfrenta una situación jurídica compleja tras ser señalado por autoridades estadounidenses de utilizar su posición oficial para facilitar las operaciones de la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, los cargos que motivarían una posible solicitud de extradición incluyen:

Conspiración para la importación de narcóticos. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Conspiración para poseer armas de alto poder.

El alias “Culiacán Regio” y los presuntos sobornos

Las investigaciones sugieren que Castro Saavedra recibía sobornos mensuales de 200 mil pesos. En las listas de pagos de la organización criminal, presuntamente aparecía bajo el alias de “Culiacán Regio”. A cambio de este dinero, el funcionario habría protegido a miembros del grupo delictivo y dirigido operativos policiales contra facciones rivales.

La lista de los 10 funcionarios señalados

La crisis institucional en Sinaloa no se limita a la vicefiscalía. Castro Saavedra es parte de un grupo de 10 personas señaladas en la acusación de Estados Unidos, entre las que destacan figuras de alto nivel político:

Rubén Rocha Moya: Gobernador con licencia de Sinaloa.

Gobernador con licencia de Sinaloa. Enrique Inzunza Cázares: Senador por Morena.

Senador por Morena. Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde con licencia de Culiacán.

Alcalde con licencia de Culiacán. Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública estatal.

Exsecretario de Seguridad Pública estatal. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.

Fundamento legal de la separación

A través de un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa precisó que la licencia, presentada este 05 de mayo de 2026, se sustenta en los artículos 1° y 8° de la Constitución Federal, así como en la Ley Orgánica de la propia Fiscalía local.

Con este anuncio, el ahora exvicefiscal se suma a la lista de funcionarios que han abandonado sus puestos para enfrentar el proceso judicial, en un caso que mantiene la atención de las autoridades tanto en México como en el extranjero por sus implicaciones en la seguridad nacional.