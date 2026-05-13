Daniel Aguirre viajó con Chivas pero no será contemplado; reciben al Rebaño con serenata

El defensor podría estar para la vuelta el sábado, siempre y cuando logre estar en óptimas condiciones

Chivas llegó por la tarde a la Ciudad de México y lo hizo con todo el plantel disponible incluido el defensa Daniel Aguirre, quien no será contemplado aún por Gabriel Milito para la ida de semifinales ante Cruz Azul.

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Porque el defensor todavía no está al cien por ciento luego de sus problemas físicos que lo han dejado fuera desde antes de los cuartos de final ante Tigres, ausencia a la que también este Rebaño Sagrado se ha sobrepuesto para seguir adelante en la Fiesta Grande.

Dani hizo el viaje con sus compañeros para hacer grupo y mostrar unión en la misión de llegar a la Final por el campeonato, amén de que si llegara a jugar lo haría para la vuelta el sábado en el Estadio Jalisco.

Aunque eso dependerá de cómo lo vea el entrenador del Rebaño Sagrado y siempre y cuando sea muy necesario que entre al terreno de juego, ya que su evolución está pensada para que se complete la próxima semana para una hipotética Final.

Milito regresaría a su planteamiento con solo un delantero

Para el juego ante La Máquina de este miércoles en el Estadio Banorte, se espera que Gabriel Milito retorne a su esquema táctico habitual, ya que el que presentó el sábado pasado para la vuelta ante Tigres, fue con doble nueve debido a la necesidad de marcar goles.

Es muy probable que le entrenador argentino ponga una alineación muy cercana a lo que fue el juego de ida ante Tigres en el Volcán, con Óscar Whalley en portería, línea de cinco con Richard Ledezma y Bryan González como carrileros, mientras que José Castillo y Diego Campillo de centarles, en tanto que Miguel Tapias de líbero.

En mediocampo, podrían ir Omar Govea con Rubén Oso González, mientras que adelante Efraín Álvarez con Santiago Sandoval (el héroe de la vuelta ante Tigres) y en punta Ricardo Marín.

Reciben al Rebaño Sagrado con serenata en la CDMX

El plantel rojiblanco llegó a la Ciudad de México vía Toluca, luego de que tomó un vuelo chárter desde Guadalajara, para así trasladarse a su hotel de concentración pegado al periférico sur en la capital del país.

Los grupos de animación capitalinos convocaron a una serenata en el hotel Camino Real y si bien se dejó caer una torrencial lluvia durante la tarde noche del martes, por supuesto que los chivahermanos de la capital fueron a recibir a su equipo.

La ilusión de la nación rojiblanca es muy grande, la cual aumentó tras la épica clasificación del Rebaño Sagrado a semifinales, luego de levantarse de un 3-1 en contra ante Tigres y con muchos jóvenes de la cantera del Guadalajara.

Ahora, ante Cruz Azul se espera un entradón en el Coloso de Santa Úrsula si bien el juego es a media semana, pero no todos los días se juega una semifinal.