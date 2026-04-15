Daniel Suárez lanza dura crítica a la NASCAR Cup Series: “Es una pérdida de tiempo”

Daniel Suárez criticó las reuniones de pilotos en la NASCAR Cup Series, calificándolas como pérdida de tiempo y pidiendo cambios en el formato actual

Daniel Suárez no se guardó nada. En un deporte donde los protocolos y las reuniones obligatorias forman parte del espectáculo tanto como el rugido de los motores, la estrella mexicana de NASCAR decidió romper el silencio con una opinión que pocos se han atrevido a expresar en voz alta. Y es que para el piloto regiomontano, las reuniones de pilotos —esas sesiones previas a cada carrera donde los oficiales detallan reglas, protocolos de seguridad y procedimientos— son sencillamente una pérdida de tiempo.

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El nacido en Monterrey, Nuevo León, fue cuestionado sobre cuál era la cosa, por más insignificante que fuera, que le molestaba durante un fin de semana de carreras. Y su respuesta no admitió rodeos.

“No me molesta, pero la reunión de pilotos, en mi opinión, ya ha cumplido su cometido”, explicó el mexicano. “Para ser honesto, es una pérdida de tiempo. Nadie está viendo la televisión —donde NASCAR reproduce el video de las reglas—, nadie está escuchando”.

La crudeza de sus palabras refleja una frustración que, en el circuito, muchos comparten pero pocos verbalizan. Porque las reuniones de pilotos son obligatorias en todas las series de NASCAR durante cada fin de semana de carrera. Nadie puede faltar. Pero, según Suárez, eso no garantiza que alguien preste atención.

El problema, detalla el piloto de Spire Motorsports que maneja el Chevrolet con el número 7, no es tanto la existencia de la reunión sino su formato actual.

“Si quieren celebrar una reunión, celebremos una reunión. Si quieren reunirse con la gente, que se reúnan con la gente. Ahora mismo, es una mezcla de ambas cosas”, señaló.

En teoría, estas sesiones buscan minimizar malentendidos que podrían provocar incidentes o sanciones durante la carrera. Pero en la práctica, Suárez sugiere que los pilotos ya no escuchan a los oficiales de NASCAR. Y para muestra, ha puesto un ejemplo concreto.

”A Elton Sawyer lo adoro, pero siempre dice exactamente lo mismo después de que se reproduce el video. La reunión de pilotos no es realmente una ‘reunión de pilotos’”, mencionó Suárez, quien no pidió la eliminación de estas reuniones, sino una transformación.

En el fondo, el mexicano cree que el formato actual ya cumplió su ciclo. Los pilotos, acostumbrados a tomar decisiones en fracciones de segundo a más de 300 kilómetros por hora, parecen haber perdido la paciencia para sentarse a escuchar lo que ya saben. Y aunque sus palabras puedan sonar duras, revelan una verdad incómoda dentro del paddock.