Daniela Gaxiola gana plata en Keirin de la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista Nilai 2026 tras un dramático fotofinish a 65 milésimas del oro

Daniela Gaxiola se ha colgado la más dramática medalla de su carrera con fotofinish incluido. La ciclista mexicana quedó apenas 65 milésimas de segundo del oro en la prueba de Keirin durante la tercera ronda de la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista Nilai 2026. Y aunque la originaria de Culiacán, Sinaloa, no subió a lo más alto del podio, se ha encumbrado como una de las referentes del ciclismo de velocidad.

LEE ADEMÁS: Pensiones Bienestar 2026: ¿Cuándo depositan en mayo y cuánto recibirás? Fechas y montos oficiales

Fue una final definida en el filo de la nada. Gaxiola cruzó la meta a 0.065 segundos de la china Wang Lijuan, mientras la británica Emma Finucane aseguró el tercer lugar. El metal plateado brilló con la intensidad de quien sabe que estuvo a un suspiro de lo más alto.

La sinaloense avanzó a la final después de superar las rondas eliminatorias del keirin con autoridad, demostrando el oficio que forjó en los velódromos más exigentes del mundo. En la carrera decisiva, se mantuvo en el grupo puntero, dosificando fuerzas y leyendo cada movimiento de sus rivales, y lanzó su sprint final hasta la línea de meta frente a Wang.

¡Plata para México 🇲🇽🥈!



Daniela Gaxiola 🇲🇽 es subcampeona de la Copa del Mundo 🏆🌍 de Ciclismo de Pista 🚴‍♀️ en la prueba del Keirin



Felicidades @LDanielaGG 👏pic.twitter.com/VxXlUCM6L9 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) April 26, 2026

Este resultado reafirma su constancia en la élite internacional, luego de haber alcanzado la final en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde culminó en la sexta posición, el mejor registro para una ciclista nacional y latinoamericana desde la inclusión del keirin en Londres 2012. Gaxiola ya es una realidad en el ciclismo mundial.

La medalla en Nilai representó el segundo podio de Gaxiola en la misma parada del serial. La velocista ya había conseguido el bronce en velocidad por equipos, consolidando su presencia en finales de pruebas de velocidad y versatilidad competitiva.

México cerró su participación en la Copa del Mundo de ciclismo de pista en Nilai con tres medallas, destacando resultados en pruebas del programa olímpico tanto en velocidad como en fondo.

Yareli Acevedo obtuvo la medalla de plata en la prueba de eliminación con 540 puntos, detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg, mientras la irlandesa Lara Gillespie completó el podio.

En velocidad por equipos femenil, México logró el bronce con Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y María José Vizcaíno, superado por China (oro) y Países Bajos (plata).

Los resultados de Nilai se suman al rendimiento previo de Yareli Acevedo en el serial 2026, con oro en eliminación en Perth, además de podios en madison y ómnium, consolidando su presencia en el circuito internacional.