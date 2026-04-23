Danza contemporánea en CDMX: arranca el 19° Encuentro PLURAL con Barro Rojo y Danza Capital

Con funciones gratuitas en distintos recintos, el evento busca acercar la danza contemporánea al público y fortalecer su desarrollo cultural.

La Ciudad de México se convierte nuevamente en epicentro de la danza contemporánea con el arranque del 19° Encuentro PLURAL de Danza, un evento que reúne a compañías consolidadas y nuevas generaciones en distintos escenarios emblemáticos.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: quién gana la Batalla Colosal hoy 22 de abril

La inauguración se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde el público presenció una velada que combinó innovación escénica y tradición artística. La función incluyó la obra Lacustre de Danza Capital y la presentación estelar de Barro Rojo Arte Escénico con Viento de Lorca, pieza emblemática que conmemora 44 años de trayectoria de la agrupación.

Durante la ceremonia inaugural, autoridades culturales destacaron que este encuentro es resultado de más de dos décadas de trabajo enfocado en impulsar el talento artístico y generar espacios de visibilidad para la danza mexicana. El proyecto, promovido por el Centro Cultural Ollin Yoliztli, se consolida como una plataforma incluyente que reúne a artistas de distintas edades y trayectorias.

Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a Barro Rojo, cuya historia ha estado marcada por la resistencia, la creación y el compromiso escénico. Su obra Viento de Lorca rindió homenaje al legado de Armando García, recreando a través del movimiento el drama de la Guerra Civil Española, con una puesta en escena intensa y profundamente simbólica.

Por su parte, Danza Capital presentó Lacustre (Capítulo 1), una propuesta que reflexiona sobre el hundimiento de la Ciudad de México como metáfora de la fragilidad humana, combinando caídas abruptas con movimientos sutiles que evocan el paso del tiempo.

El encuentro continuará con una programación que destaca por su acceso gratuito, llevando espectáculos a distintos espacios del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Las próximas funciones se realizarán en el mismo Teatro Esperanza Iris y en otros recintos como el Teatro Sergio Magaña y el Teatro del Pueblo.

Con esta edición, el Encuentro PLURAL reafirma su papel como un espacio que democratiza el acceso a la cultura, promueve la reflexión artística y celebra la danza como un lenguaje vivo capaz de conectar con el público.