David Benavidez vs. Zurdo Ramírez: el cinturón del WBC inspirado en los guerreros toltecas por el que pelearán el 2 de mayo

David Benavidez y Gilberto Ramírez disputarán una pelea histórica por el cinturón Adolfo López Mateos del WBC el 2 de mayo

David David Benavidez y Gilberto Ramírez se enfrentarán el próximo 2 de mayo. Será la pelea del año entre dos mexicanos, por lo que el ganador tendrá un premio que es, en sí mismo, una obra de arte. Se trata del cinturón verde y oro Adolfo López Mateos, una pieza única que el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ha mostrado al mundo con orgullo.

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El combate, que ya genera una enorme expectativa internacional, pondrá frente a frente a dos de los mejores peleadores mexicanos del momento. Ramírez, actual campeón mundial crucero de la WBO y la WBA, y Benavidez, monarca semicompleto del WBC que buscará consolidarse en una tercera división, buscarán el fajín que se presentó oficialmente en la Cámara de Diputados durante el tradicional Martes de Café.

“Va a ser una pelea donde el ganador tendrá el reconocimiento mundial como uno de los mejores de todo el mundo”, expresó Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, quien confirmó su presencia en el evento y subrayó la relevancia histórica del enfrentamiento.

El cinturón, denominado Tloyan Tlatequi, tiene especial dedicatoria al estado de Hidalgo y destaca por su diseño artesanal, inspirado en elementos representativos de la cultura mexicana.

Entre sus detalles sobresalen la piedra solar, la indumentaria de un guerrero tolteca y una mariposa, símbolo de la evolución del boxeador a lo largo de su carrera. Además, integra materiales característicos de la región, como la concha trabajada en piedra y ornamentos en plata.

“Cada cinturón tiene un sentimiento muy especial. Es una pieza que México le regala al mundo y que causa gran sensación en cada edición”, explicó Sulaimán, quien recordó que el WBC fue fundado en 1963 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, y que desde 2017 se instauró la tradición de crear cinturones conmemorativos para fechas emblemáticas, elaborados por manos artesanas mexicanas y entregados en combates de alto perfil.

La presentación en la Cámara de Diputados tuvo un ambiente de gala boxística. La ceremonia contó con la presencia de figuras históricas del deporte como Pipino Cuevas, Rafael Herrera y Carlos Zárate, así como campeones y peleadores en activo como Rey Vargas. También asistieron los diputados José Narro y Óscar Bautista, quienes respaldaron la realización del evento en el recinto legislativo.

“Parte de la pasión del pueblo de México es el boxeo. Son los héroes de México”, declaró Narro durante su intervención.

El cinturón Adolfo López Mateos se suma así a la colección de piezas especiales del WBC que han distinguido grandes combates en fechas icónicas, consolidándose como un símbolo que combina deporte, historia y cultura mexicana en el escenario internacional.