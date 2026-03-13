David de Miranda pasea una oreja en la cita de La Quinta en Fallas

David de Miranda cortó una oreja en la Feria de Fallas en la Plaza de Toros de Valencia, destacando su arte y técnica frente a los toros de La Quinta

David de Miranda ha cortado una oreja en la primera corrida de toros de la Feria de Fallas que se ha lidiado este viernes en la Plaza de Toros de Valencia. Con toros de La Quinta, De Miranda cortó el trofeo del último toro de la tarde. Román saludó desde el tercio con el primero de su lote y silenciado resultó Fortes.

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Inédito resultó De Miranda con el tercero de la tarde, sobrero de La Quinta que no le permitió el lucimiento. Con el sexto, dejó patente su gran momento para exprimir al máximo una embestida en la que se atisbaba clase, pero a la que le faltaba chispa. Vertical y encajado, ligó varias series con la diestra y dejó de uno en uno grandes naturales. El cierre con manoletinas y la gran estocada puso en su mano la oreja.

Román lució a su primer toro desde los medios. Dándole distancias y aprovechando la prontitud del animal, Román ligó con la diestra tres tandas que calaron mucho en el tendido. Con la zurda el toro fue otro y en el tercio la faena fue a menos. Tras estocada trasera hubo fuerte petición de oreja atendida y saludó desde el tercio. Una nueva petición de trofeo, de no ser por el mal uso del acero, habría habido en quinto de la tarde.

Sin opciones para Fortes con el cuarto, lo mejor de su actuación había llegado con la diestra con el toro que abrió la corrida. Aprovechó la transmisión y repetición en las primeras series, y fue difícil redondear con limpieza en los finales de cada muletazo.