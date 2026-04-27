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David Faitelson pide disculpas a José Ramón Fernández y Odín Ciani lo confronta en Pachuca

David Faitelson sorprendió al pedir disculpas públicas a José Ramón Fernández durante el Salón de la Fama, en un reencuentro cargado de simbolismo.

David Faitelson pide disculpas a José Ramón Fernández y Odín Ciani lo confronta en Pachuca

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Lo que apuntaba a ser una escena de reconciliación entre dos figuras históricas del periodismo deportivo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del Salón de la Fama del Futbol Internacional. David Faitelson sorprendió al ofrecer una disculpa pública a José Ramón Fernández, a quien llamó “maestro” y reconoció como una figura fundamental en su carrera.

Durante la votación celebrada en Pachuca, el comentarista tomó la palabra para dirigirse de frente a quien fuera su mentor en TV Azteca. Con un tono emotivo, reconoció errores del pasado y aseguró que sentía la necesidad de ofrecer disculpas si en algún momento lo había ofendido.

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El gesto llamó la atención por darse después de años marcados por distanciamiento, críticas cruzadas y desencuentros públicos entre ambos, una relación que pasó de ser emblemática dentro del periodismo deportivo mexicano a una marcada por tensiones.

Odín Ciani rompió el momento de reconciliación

Sin embargo, la escena dio un giro inesperado minutos después cuando Odín Ciani intervino y lanzó un reclamo directo a Faitelson, cuestionando que las disculpas no bastan sin respeto sostenido.

Con la frase “no vivimos de disculpas”, el periodista confrontó al analista frente a los asistentes y elevó la tensión en un momento que parecía destinado a cerrar heridas.

El intercambio reavivó viejas fricciones entre Faitelson y Ciani, quienes también han tenido diferencias públicas en años recientes.

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Una relación marcada por admiración y ruptura

El reencuentro volvió a poner foco sobre la compleja relación entre José Ramón Fernández y David Faitelson, una dupla que marcó época en la televisión deportiva mexicana.

Durante años, ambos construyeron una de las sociedades periodísticas más influyentes del país, aunque con el tiempo surgieron rupturas, señalamientos y declaraciones que enfriaron el vínculo.

La disculpa pública de Faitelson fue interpretada por muchos como un intento de reconciliación, aunque la irrupción de Odín Ciani convirtió el episodio en una escena cargada de tensión y simbolismo.

Lo ocurrido en Pachuca no solo dejó una imagen poderosa entre maestro y discípulo, también reabrió el debate sobre viejas heridas en una de las relaciones más emblemáticas del periodismo deportivo mexicano.

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