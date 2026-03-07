David Gutiérrez sale a hombros en la novillada que abrió la feria de Olivenza

David Gutiérrez debutó a lo grande en Olivenza cortando dos orejas y saliendo a hombros en la Feria Taurina.

La plaza de toros de Plaza de Toros de Olivenza abrió su Feria Taurina con una novillada con picadores en la que tomaron parte Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez, quien debutaba en este escalafón, para lidiar ejemplares de la ganadería de Alejandro Talavante.

TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo viaja a España para rehabilitación; se aleja más del duelo ante México

La tarde, condicionada por las inclemencias del tiempo, tuvo como triunfador al debutante David Gutiérrez, quien firmó una actuación entregada que le valió cortar una oreja a cada uno de sus novillos y salir a hombros por la Puerta Grande.

También dejó pasajes de interés Olga Casado, que logró una meritoria oreja en el quinto de la tarde tras imponerse a un ejemplar de escasas opciones. Por su parte, Tomás Bastos fue ovacionado en el segundo de su lote, aunque el uso del acero le impidió redondear su labor.

Ficha: Olivenza (Badajoz). Novillos de la ganadería de Alejandro Talavante para Tomás Bastos, silencio tras aviso y ovación tras dos avisos; Olga Casado, ovación y oreja; y David Gutiérrez, que debutaba con picadores, oreja y oreja.