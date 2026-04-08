David Olvera hace historia al romper récord nacional tras nadar 85 kilómetros en mar abierto

David Olvera impone récord nacional al nadar 85 km de Cozumel a Cancún en casi 17 horas, una hazaña histórica en aguas abiertas de México

David Olvera ha conquistado el más preciado tesoro del Caribe. El nadador mexicano logró una proeza histórica al completar 85 kilómetros en mar abierto, uniendo Cozumel con Cancún en un solo recorrido, lo que representa un nuevo récord nacional.

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La hazaña implicó 16 horas y 48 minutos de nado continuo, enfrentando corrientes marinas, desgaste físico extremo y fortaleza mental, en lo que fue su tercer intento.

El atleta, originario de San Luis Potosí, partió desde el sur de Cozumel y llegó a Cancún, convirtiéndose en el poseedor de la mayor distancia nadada en territorio mexicano, superando el récord previo de 55 kilómetros de Graco Morlán.

Al concluir, compartió: “Se logró… soy poseedor del récord mexicano por la mayor distancia que un humano ha recorrido en territorio mexicano”.

También destacó el trabajo en equipo: “No sólo es esfuerzo físico y mental, es un gran esfuerzo de muchas personas”.

Este logro llega 10 meses después de entrar al Guinness World Records, tras nadar 49 kilómetros alrededor de Manhattan en 5:34:58.

Ahora, prácticamente duplicó la distancia en condiciones más adversas, extendiendo su tiempo a casi 17 horas, sin rendirse.

A su llegada, fue reconocido por la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, quien destacó el logro como un orgullo nacional.

Con este récord, Olvera ya apunta a nuevos retos internacionales como el Estrecho de Gibraltar, Isla Catalina y Canal de la Mancha, considerados algunos de los mayores desafíos en aguas abiertas.

Por ahora, David Olvera celebra una hazaña que confirma que puede alcanzar cualquier meta, sin importar los obstáculos.