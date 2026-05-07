Anuncios publicitarios, licencias para la venta de alcohol, catastro y licencias sanitarias, entre los trámites que más se repiten

La sobrerregulación puede llegar a costar hasta 907 mil 748 millones de pesos, lo cual corresponde a 2.5% del PIB, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

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Así lo aseveró el presidente del organismo Octavio de la Torre, al reconocer la disposición y liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar una agenda nacional de simplificación de trámites, mejora regulatoria y digitalización que facilite la operación de empresas, Pymes, comercios, servicios, turismo y negocios familiares en el país, pero advirtió que la sobrerregulación no sólo da pie a la corrupción e informalidad, sino también frena el crecimiento de los negocios formales.

De ahí que, en conferencia de prensa, reiteró la necesidad de simplificar los trámites para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Informó que, de acuerdo con un análisis que llevó a cabo la Confederación, se detectaron alrededor de 171 trámites que se repiten y que más afectan a los establecimientos mercantiles en el país.

“De acuerdo con nuestras estimaciones, el costo económico de la sobrerregulación puede representar entre 544 mil y 907 mil millones de pesos, es decir entre el 1.5% y el 2.5% del producto interno bruto“, señaló el dirigente empresarial.

🚨 Menos trámites, más tiempo para lo que realmente importa



Cuando un negocio se enfrenta a procesos que no generan valor, pierde tiempo clave para crecer, atender y competir.



La sobrerregulación no solo complica… frena a quienes sí quieren hacer las cosas bien.



🎥 Dale play… pic.twitter.com/BcrrGbxC5D — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) May 6, 2026

Aseveró que una reducción de 20% en este costo económico, “podría liberar hasta 181 millones de pesos, mientras que una disminución del 50% en la carga regulatoria estimada, representaría un ahorro potencial de alrededor de 4 mil 453 millones de pesos“.

Octavio de la Torre agregó que dentro de los trámites que se repiten se encuentran instalación de anuncios publicitarios, licencias de ventas de alcohol, catastro y licencias sanitarias, tan sólo a nivel estatal.

Por ello, sostuvo que reducir la sobrerregulación puede liberar recursos para invertir, para generar empleo formal y para que los negocios permanezcan en la legalidad, principalmente los familiares.