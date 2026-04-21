De Jesús Gómez y Diego Pavia a Jacob Rodríguez y Taurean York: la sangre mexicana en NFL Draft 2026

Jesús Gómez encabeza a los jugadores con raíces mexicanas en el NFL Draft 2026, junto a Diego Pavia y Jacob Rodríguez

Jesús Gómez, nacido en Puebla hace 22 años, será el único nacido en México elegible en el NFL Draft 2026. Aunque su nombre difícilmente aparecerá entre los 262 picks, debido a que los pateadores suelen llegar como no reclutados, lidera a una generación de prospectos con raíces mexicanas que buscan un lugar en la NFL.

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Gómez destacó con Arizona State University Sun Devils y se declaró elegible. Junto a él, nombres como Diego Pavia (Vanderbilt), Jacob Rodríguez (Texas Tech), Taurean York (Texas A&M), Joey Aguilar (Tennessee), Josh Cuevas (Alabama) y Fernando Carmona Jr. (Arkansas) representan la presencia mexicana en el Draft 2026.

Jesús Gómez, el poblano que sueña con la NFL

El poblano convirtió su poderosa pierna en la clave de su carrera. Pasó por Borregos del Tec Puebla, consiguió una beca en Eastern Michigan (2022) y brilló en Arizona State dentro de la Big 12 División I.

Anotó 99 puntos en la última temporada, con 22 goles de campo en 30 intentos, ubicándose top 10 en la FBS. Aunque en el Draft 2025 solo se eligieron dos pateadores, Gómez apunta a firmar como agente libre.

Diego Pavia, del Heisman a la NFL

Diego Pavia, quarterback de Vanderbilt, lanzó para más de 3,500 yardas y 29 touchdowns, logrando el segundo lugar en el Trofeo Heisman 2025. Su liderazgo y precisión lo colocan como un prospecto interesante.

Se proyecta entre la tercera y quinta ronda, aunque su edad (26 años) y estatura (1.75 m) generan dudas en los equipos.

Jacob Rodríguez, el de mayor proyección

Jacob Rodríguez cerró su etapa universitaria como uno de los mejores linebackers. Con Texas Tech, logró 128 tacleadas, 4 intercepciones y 7 balones forzados, además de ganar los premios Butkus, Bednarik y Lombardi.

Es considerado un prospecto de segunda ronda, con instintos de élite, y cuenta con raíces mexicanas por parte de su padre.

Taurean York, el “Toro” mexicano

Taurean York, capitán de Texas A&M Aggies, es un linebacker con liderazgo, consistencia e intensidad. En 2025 lideró una defensa que logró récord de 11-2 (7-1 en la SEC).

Fue titular tres años consecutivos y sumó 72 tacleadas, siendo nombrado al Tercer Equipo All-SEC. Su apodo, “Toro”, refleja su estilo de juego físico.

Joey Aguilar y su identidad latina

Joey Aguilar, quarterback de Tennessee, destaca por su herencia mexicana y puertorriqueña. En 2025 lideró la SEC con 3,565 yardas por pase y sumó 24 touchdowns.

Ha sido Novato del Año Sun Belt (2023) y mención All-Sun Belt (2024). Además, se ha convertido en un referente latino, portando las banderas de México y Puerto Rico.

Josh Cuevas, talento en ala cerrada

Josh Cuevas, de Alabama, registró 37 recepciones, 411 yardas y 4 touchdowns, siendo clave para llegar al College Football Playoff.

ESPN lo ubica como el noveno mejor prospecto en su posición, destacando su consistencia y confiabilidad.

Fernando Carmona Jr., fuerza en la línea

Fernando Carmona Jr., con raíces mexicanas y cubanas, es un sólido guardia de 1.93 m. Tras su paso por San Jose State, brilló en Arkansas.

Fue titular en todos sus juegos y parte de una línea ofensiva que superó las 450 yardas por partido, perfilándose como un prospecto serio en la línea ofensiva.