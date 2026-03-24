¿De qué murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?

Bajo su liderazgo, la plataforma se convirtió en un fenómeno global con millones de creadores y usuarios en todo el mundo.

El empresario Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma OnlyFans, falleció a los 43 años, según confirmó la propia compañía.

De acuerdo con el comunicado oficial, el empresario murió tras una larga lucha contra el cáncer y rodeado de su familia, que solicitó respeto a su privacidad.

Radvinsky adquirió OnlyFans en 2018, impulsando su expansión global. Bajo su dirección, la plataforma experimentó un crecimiento acelerado, especialmente durante la pandemia de COVID-19, cuando millones de usuarios recurrieron a servicios digitales.

El sitio, fundado en 2016, permite a creadores monetizar contenido mediante suscripciones, propinas y material exclusivo.

Una plataforma que transformó el contenido digital

Aunque alberga contenido diverso, OnlyFans se volvió especialmente conocida por el material para adultos y por cambiar la forma en que creadores interactúan con sus seguidores.

El modelo de negocio de la empresa se basa en retener aproximadamente 20% de las ganancias generadas por los creadores.

Para 2024, la plataforma alcanzó:

Más de 377 millones de usuarios

Cerca de 4.6 millones de creadores

Ingresos superiores a 1,400 millones de dólares

Nacido en Ucrania y criado en Estados Unidos, Leonid Radvinsky estudió Economía en la Universidad Northwestern y desarrolló inversiones tecnológicas a través de su firma de capital de riesgo.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, su patrimonio alcanzaba los 4,700 millones de dólares, consolidándolo como uno de los empresarios más influyentes del sector digital.

También destacó por su labor filantrópica, con donaciones a instituciones médicas enfocadas en la investigación contra el cáncer.

La gestión de Radvinsky marcó un antes y un después en la economía de los creadores de contenido, al consolidar un modelo que permitió a millones de personas generar ingresos directamente desde plataformas digitales.

Su fallecimiento ocurre en un momento en que OnlyFans continúa siendo una de las plataformas más influyentes del entretenimiento en línea.