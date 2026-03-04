De visita en GDL, Fernando Hierro se colgó la “medallita” del gran momento de Chivas

El exdirector deportivo del Rebaño, señaló que gracias a su trabajo, jóvenes como Armando González han destacado en el presente

Fue hace casi dos años, en mayo de 2024, que Fernando Hierro dejó a las Chivas luego de año y medio como cabeza del proyecto deportivo del Rebaño Sagrado.

Su gestión no dio títulos, aunque sí alcanzó una Final perdida en el Clausura 2023 ante Tigres, dirigido entonces por Veljko Paunovic.

Hierro se fue a mediados de 2024 para ser director deportivo del Al Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo, cargo que ocupó por un año.

Aunque han pasado varios meses desde su salida de Chivas, durante los cuales el consejo de fútbol que dejó con los españoles Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez fracasó, Hierro se colgó la “medallita” del presente del Guadalajara.

De visita en la Perla Tapatía por el partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, en conferencia de prensa señaló que la buena actualidad que viven las Chivas, y en particular futbolistas como Armando González, es gracias al trabajo realizado bajo su gestión española en Verde Valle.

“Si hay una cosa que realmente sí que me alegro es que toda esa generación de los Armando González, de Samir Inda, de Hugo Camberos, etcétera, son chicos que empezamos nosotros hace tres años a hacer trabajos individualizados. Y que tú los ves que van llegando por gota, y eso sí que es algo que yo creo que invertimos mucho tiempo, tanto mi equipo de trabajo como yo”, dijo en conferencia.

Por cierto, Hierro no mencionó a Javier Mier, actual director deportivo de Chivas, quien ha tenido aciertos como el fichaje de Gabriel Milito como DT y de refuerzos como Richard Ledezma o Brian Gutiérrez.

Hierro sigue al tanto de lo que pasa con Guadalajara, equipo del cual se fue por los petrodólares del Al Nassr árabe.

“Vi el partido de Toluca y creo que Chivas es un equipo que está compitiendo muy bien, está tercero en la clasificación. Todos sabemos lo del Mundial, la previa del Mundial, si le van a quitar más jugadores, menos jugadores, pero eso ya depende de otras circunstancias. Pero me alegro de que a las Chivas les vaya bien y que estén ahí en lo más alto peleando”, agregó.

🐐 ¿FERNANDO HIERRO EXTRAÑA CHIVAS?



"(Guadalajara) Es un sitio en el que estuve un año y medio y fui muy feliz"



-Fernando Hierro pic.twitter.com/HSevUZPiaK — FOX (@somos_FOX) March 2, 2026

La hizo de guía en Verde Valle

Aunque Hierro salió bien de Chivas, este martes actuó como guía en Verde Valle, saludando a amigos y mostrando a los jugadores de leyendas dónde estuvo por año y medio.

Lo acompañaron Carlos Puyol, Javier Saviola y Xavi Hernández durante el recorrido.

También estuvieron presentes Gabriel Milito, actual técnico de Chivas, y el propietario del club, Amaury Vergara Zataraín.

El Rebaño Sagrado compartió una imagen del encuentro, demostrando que la relación entre Fernando Hierro y Chivas sigue siendo cordial.