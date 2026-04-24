El asesinato de la joven Edith Guadalupe generó una guerra de lodo entre diputados del PAN, PRI y Morena en el Congreso CDMX, que se acusaron de no trabajar en favor de las mujeres y de negligencia en la investigación del caso.

LEE ADEMÁS: IMPI intensifica operativos contra piratería rumbo al Mundial 2026

En el marco de la discusión de un punto de acuerdo para que continúen las investigaciones e informen periódicamente sus avances así como el acompañamiento a los familiares, presentado por Morena, el PAN solicitó ampliarlo para que se incluyera la investigación por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, lo cual fue rechazado.

Esto encendió los ánimos, pues la priista Tania Larios reclamó la falta de empatía con la víctima y espetó “que poca madre“, lo que fue contestado a gritos por los morenistas, quienes le recordaron que ella se tomaba fotos con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, preso por trata de personas y abuso contra mujeres a las que “contrataba”.

Las panistas se subieron al ring y reclamaron el alcance del exhorto y plantearon que el debate debía incluir señalamientos más directos sobre las fallas detectadas en la atención inicial del caso.

Desde la tribuna, la legisladora Daniela Álvarez aseveró que este caso y las irregularidades en las indagatorias, obligan a las y los diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local a actuar con responsabilidad, institucionalidad y compromiso con la justicia y acusó que el discurso feminista solo se queda en los dichos, lo que originó más gritería y que los legisladores de Morena le respondieran.

“Este feminicidio no sólo indigna por la brutalidad del crimen, sino porque hay algo más grave ahí: nuevamente fueron las familias quienes tuvieron que hacer el trabajo que le correspondía al Estado“, reclamó.

Sostuvo que derivado de esa situación, se requiere una investigación transparente y en la que la familia de la víctima esté al centro, lo que implica acompañamiento y garantías de no repetición del daño.

La priísta Tania Larios hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se esclarezcan las irregularidades en la investigación de este feminicidio, así como los actos de corrupción cometidos en perjuicio de la víctima y de su familia en el proceso judicial de dicho caso.

También pidieron a la Fiscalía que el proceso judicial y las audiencias respeten el principio de publicidad y se evite realizarlas a puerta cerrada, y que se atiendan de manera urgente todos los casos relacionados con esquemas de engaño de supuestas ofertas laborales.

Pero después de más de dos horas de debate y de el intercambio de insultos, finalmente solo fue aprobada la propuesta de los morenistas.