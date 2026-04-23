Declaración anual del SAT: guía para hacerla online en abril sin errores y fácil

¿Ya enviaste tu declaración anual 2026 al SAT y detectaste errores? Conoce si puedes corregirla, cómo hacerlo y qué debes tomar en cuenta

Durante el periodo de la Declaración Anual 2026, miles de contribuyentes en México presentan su reporte ante el Servicio de Administración Tributaria, aunque es común que después de enviarlo surjan errores o dudas sobre la información registrada.

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¿Se puede corregir la declaración anual?

La buena noticia es que sí es posible hacer ajustes. El SAT permite realizar cambios mediante una declaración complementaria, una herramienta diseñada para modificar, agregar o eliminar información previamente enviada sin necesidad de iniciar todo el proceso desde cero.

Cómo hacer la corrección paso a paso

Para corregir la declaración, el contribuyente debe ingresar al portal del SAT con su RFC y contraseña o e.firma, dirigirse a la sección de “Declaración anual” y seleccionar la opción de declaración complementaria, donde podrá modificar los datos y reenviar la información actualizada.

Entre los fallos más frecuentes que se pueden ajustar están:

Datos bancarios incorrectos

bancarios incorrectos Omisión de ingresos

de ingresos Deducciones mal aplicadas

mal aplicadas Información personal incompleta

Cuántas veces se puede modificar

El SAT permite realizar varias correcciones, incluso hasta tres declaraciones complementarias, siempre y cuando no exista un proceso de auditoría o revisión en curso, por lo que es importante actuar a tiempo.

Fecha límite para presentar cambios

Para personas físicas, la fecha límite de la Declaración Anual 2026 es el 30 de abril, por lo que cualquier corrección debe realizarse dentro del plazo establecido para evitar sanciones o complicaciones fiscales.

Las autoridades fiscales recomiendan revisar cuidadosamente toda la información antes de enviarla por última vez, ya que aunque existen mecanismos de corrección, lo ideal es evitar errores desde el inicio para agilizar el proceso ante el Servicio de Administración Tributaria.