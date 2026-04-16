El SAT permite pagar la Declaración Anual 2025 hasta en 6 mensualidades. Conoce requisitos, plazos y cómo activar esta opción fácilmente

El pago de impuestos en México puede representar un desafío para muchos contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, especialmente durante la declaración anual, cuando los montos a cubrir suelen ser más elevados.

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Para facilitar el cumplimiento fiscal, el SAT cuenta con un esquema que permite pagar los impuestos en parcialidades, evitando que los contribuyentes tengan que cubrir el total en una sola exhibición. Esta opción es ideal para no afectar de golpe la economía personal.

¿Se pueden pagar los impuestos a meses?

Sí, el SAT permite dividir el pago hasta en seis mensualidades, aplicable al ejercicio fiscal 2025 (declarado en 2026). Este beneficio ayuda a evitar multas y organizar mejor las finanzas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Cómo funciona el pago en 6 parcialidades

El mecanismo consiste en dividir el adeudo total en seis pagos mensuales consecutivos, los cuales deben liquidarse antes del 30 de septiembre de 2026. Para acceder, es necesario presentar la declaración antes del 30 de abril, elegir la opción de parcialidades y pagar la primera cuota el mismo día.

Requisitos clave para acceder al beneficio

El SAT establece condiciones claras: presentar la declaración en tiempo, pagar la primera parcialidad de inmediato, no exceder seis pagos y liquidar el adeudo dentro del plazo. Si no se cumple alguno de estos puntos, se pierde el beneficio y se deberá pagar todo en una sola exhibición.

Uno de los aspectos más importantes es que la primera parcialidad es obligatoria. Si no se paga en la fecha indicada, el sistema cancela automáticamente el esquema de pagos. En mensualidades posteriores existe cierta flexibilidad para regularizarse.

Errores comunes que debes evitar

Entre los errores más frecuentes están presentar la declaración a última hora, no validar datos fiscales, hacer cambios de último momento o no pagar la primera parcialidad. Estos fallos pueden provocar la pérdida del beneficio de pago en parcialidades.

El esquema del SAT se ha convertido en una herramienta clave para cumplir con las obligaciones fiscales sin presión financiera inmediata. Para aprovecharlo al máximo, es fundamental planificar la declaración, revisar la información y cumplir con todas las fechas establecidas.