Conoce qué es la declaración patrimonial 2026, quiénes están obligados a presentarla y fechas clave para cumplir con la ley en México sin sanciones

Con la llegada de mayo, comenzó formalmente el periodo en el que miles de servidores públicos deben cumplir con su declaración patrimonial 2026, un ejercicio obligatorio de transparencia en todo el país.

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Este procedimiento es coordinado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se ha convertido en una de las principales herramientas del Estado mexicano para prevenir el enriquecimiento ilícito y supervisar la evolución del patrimonio de los funcionarios.

¿Qué es la declaración patrimonial?

La declaración patrimonial es un informe obligatorio donde los servidores públicos deben detallar sus bienes, ingresos y posibles conflictos de interés. En él se incluyen datos como propiedades, vehículos, cuentas bancarias, inversiones y adeudos.

El propósito principal de este mecanismo es permitir que tanto la ciudadanía como las autoridades puedan verificar que el manejo de recursos públicos se realice con integridad y legalidad, detectando posibles irregularidades financieras.

Todos los servidores públicos están obligados a presentarla

Para el ejercicio 2026, la ley establece que todos los trabajadores del sector público, sin importar su nivel jerárquico, deberán presentar la declaración en modalidad de “modificación”, incluyendo personal operativo, docentes, técnicos, directores y titulares.

Fechas y plataformas oficiales para el trámite

El proceso deberá realizarse de manera digital a través del sistema DeclaraNet, y estará disponible del 1 al 31 de mayo de 2026. Existen tres tipos de declaración: inicial, modificación y conclusión, dependiendo del momento del cargo del funcionario.

Sanciones por incumplimiento del trámite

La Secretaría de la Función Pública advirtió que no presentar la declaración en tiempo y forma puede generar sanciones que van desde amonestaciones y suspensiones, hasta la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Para facilitar el proceso, se habilitaron centros de asesoría y líneas de apoyo técnico, con el objetivo de ayudar a los servidores públicos a completar correctamente su declaración antes del cierre del sistema el próximo 31 de mayo de 2026.