Defenderán diputados de Morena proyecto de las Utopías ante la Corte

Diputados locales de Morena advirtieron que defenderán el proyecto de las Utopías de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, luego de que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, presentó una controversia constitucional contra estos proyectos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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El diputado Víctor Hugo Romo exigió que el alcalde panista deje de obstaculizar la construcción de las Utopías en esa demarcación. “Hay que desenmascarar a la derecha y cómo piensa el PAN,” apuntó.

En la conferencia de prensa dominical de Morena, dijo que las Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (Utopías) son un modelo de apropiación del espacio público reconocido por la ONU, estructuradas en seis ejes: social, deportivo, cultural, ambiental, económico y recreativo. Son gratuitas, abiertas a toda la comunidad y construidas con procesos participativos que incluyen asambleas vecinales. La primera de la nueva red acaba de inaugurarse en Ceylán, Azcapotzalco, como demostración de cómo se pueden hacer transformaciones profundas en el espacio público.

Aclaró que los activos bajo control de las alcaldías son bienes del gobierno central, las alcaldías no pierden ninguna de sus facultades legales, y la propia jefa de gobierno Clara Brugada lo ha confirmado.

En este contexto, dijo que la doble cara del PAN es evidente, porque este mismo alcalde ausente ya intentó privatizar Parque Lira en Miguel Hidalgo, y ese historial revela una visión de ciudad que privilegia los negocios privados sobre los espacios públicos.

“No les gusta que en la Utopía todo es gratuito. Las Utopías combaten la desigualdad y generan comunidad. Miguel Hidalgo y la Ciudad de México merecen espacios públicos, no intereses privados. Estas serán un icono de la administración de Clara Brugada,” sentenció.

El diputado pidió a los ministros de la Corte que sean estrictos y velen por los intereses de la gente en la controversia constitucional interpuesta por Tabe, y expresó confianza en que la Suprema Corte está del lado de la gente.

El vocero de la bancada de Morena, Paulo García, subrayó que Acción Nacional defiende solo los negocios particulares en espacios públicos y recordó el gran escándalo por lo que quisieron hacer en el Parque Lira.

En otro tema, García González llamó a la ciudadanía a estar atenta a la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien llega a México a rendir homenaje a Hernán Cortés. Esta gira mostrará quién está del lado de la ultraderecha internacional que intenta limitar derechos y destruir al Estado.

“Esta es una persona que ha dicho que el indigenismo es comunismo. Le pedimos a la ciudadanía que esté muy pendiente de quiénes son sus aliados en México, de esa agenda retrógrada, esa visión clasista y racista. Hay que ver quiénes son sus terminales políticas en México, con quién se reúne. Que la gente se entere quién es la ultraderecha mexicana”, sentenció.