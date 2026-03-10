Defensa afirma que intentó capturar con vida a “El Mencho”

Ricardo Trevilla Trejo, sostuvo que el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se condujo conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que las Fuerzas Armadas intentaron capturar con vida a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante el operativo en el que fue abatido, pero los militares respondieron al fuego tras ser atacados.

Todas las operaciones se apegan a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, dijo, que establece que el personal militar solo puede emplear armamento cuando su vida o la de sus compañeros se encuentra en riesgo.

Durante el enfrentamiento murieron dos oficiales y un elemento de tropa. El operativo se desarrolló en dos momentos: primero en unas cabañas, donde fallecieron un oficial y un soldado, y después en una zona boscosa donde se encontraba el jefe criminal con dos escoltas.

Trevilla señaló que los militares rodearon al presunto jefe delictivo y le ordenaron entregarse, pero este respondió con disparos. Ante la agresión, el personal actuó en defensa propia.

“Se intentó, se intentó, pero sí se está muriendo nuestra gente; ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse”, declaró el secretario.

El general añadió que, por las características de ese presunto jefe criminal y el armamento que portaba, era poco probable que se entregara.

Tras el enfrentamiento, personal de sanidad militar brindó primeros auxilios a los heridos, incluidos los presuntos delincuentes, y solicitó apoyo aéreo para su traslado médico.

El operativo fue ejecutado por dos equipos de Fuerzas Especiales, integrados por aproximadamente 13 o 14 elementos.

Sobre las pruebas del enfrentamiento, Trevilla afirmó que toda la documentación, evidencias y peritajes se entregaron a la Fiscalía General de la República, instancia responsable de la investigación.

La necropsia de ley y los análisis periciales fueron elaborados por la fiscalía para confirmar las circunstancias del abatimiento y verificar que la actuación de los militares se apegó al marco legal.

El secretario subrayó que el objetivo de las Fuerzas Armadas en este tipo de operaciones es la detención de los objetivos prioritarios, aunque las condiciones del enfrentamiento pueden modificar el desenlace.