Los destinos principales de este refuerzo son los municipios de Tijuana (B.C.), Ciudad Juárez (Chih.) y León (Gto.), zonas clave donde se busca intensificar la presencia federal

En un esfuerzo por fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional inició este 18 de marzo de 2026 un despliegue masivo de tropas hacia tres de los estados con mayor actividad operativa en el país: Baja California, Chihuahua y Guanajuato.

Despliegue estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana

A partir de las 17:00 horas, un total de 1,170 efectivos del Ejército Mexicano comenzaron su traslado vía aérea desde diversos puntos de la República. El operativo destaca por la movilización de:

270 elementos pertenecientes a la Brigada de Fusileros Paracaidistas.

pertenecientes a la Brigada de Fusileros Paracaidistas. 3 aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana encargadas del traslado.

Los destinos principales de este refuerzo son los municipios de Tijuana (B.C.), Ciudad Juárez (Chih.) y León (Gto.), zonas clave donde se busca intensificar la presencia federal.

Objetivo: Inhibir actividades ilícitas

Esta movilización tiene como propósito principal reforzar el despliegue operativo de las 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares. La llegada de estos efectivos busca potenciar las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades de grupos delictivos con presencia en dichas regiones.

“La misión específica es actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad”, se informó sobre el operativo.

Compromiso con el uso de la fuerza y Derechos Humanos

El personal desplegado operará bajo lineamientos estrictos para garantizar la seguridad ciudadana. Las autoridades enfatizaron que todas las acciones de patrullaje y vigilancia se realizarán:

En total apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Respetando de manera irrestricta los Derechos Humanos.

Con este movimiento, el Gobierno Federal busca estabilizar la situación de seguridad en el corredor norte y el bajío, zonas de alta prioridad estratégica para la administración actual.