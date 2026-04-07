Defensa refuerza seguridad en Chihuahua: arriban 500 efectivos para combatir la delincuencia

El personal llevará a cabo tareas de disuasión, prevención y patrullajes en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno

En un movimiento estratégico para fortalecer la paz en el norte del país, la Secretaría de la Defensa Nacional inició este martes un despliegue masivo de fuerzas federales hacia el estado de Chihuahua.

Despliegue aéreo desde el centro del país

Minutos después de las 13:20 horas de este 7 de abril de 2026, un contingente de 500 efectivos integrados por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional partió con rumbo al estado fronterizo.

La movilización se realizó de manera coordinada a través de cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, despegando desde dos puntos clave:

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México.

Municipios prioritarios

El refuerzo operativo tiene como destino principal tres de los municipios con mayor actividad en la entidad:

Ciudad Juárez Chihuahua (Capital) Cuauhtémoc

Estrategia y objetivos de la misión

Esta acción se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y busca apuntalar las labores que ya realizan la 5/a. y 42/a. Zonas Militares en la región. El objetivo central es inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos que operan en la zona.

Misión específica: El personal llevará a cabo tareas de disuasión, prevención y patrullajes en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Defensa refuerza la seguridad en el estado de Chihuahua.



A las 1320 horas del 7 de abril de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 500 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, iniciaron un despliegue vía aérea desde el Aeropuerto… pic.twitter.com/OsHBFtO9nf — @Defensamx (@Defensamx1) April 7, 2026

De acuerdo con la información oficial, todas las operaciones se realizarán bajo un estricto apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto absoluto a los Derechos Humanos, con el fin último de generar un ambiente de tranquilidad para la población chihuahuense.