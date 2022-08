Defiende SEP nuevo plan de estudios

FUE PLANEADO POR EXPERTOS

La todavía secretaria Delfina Gómez afirma que “no es una ocurrencia” como dicen algunos de los medios

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que el nuevo plan de estudios “no es una ocurrencia”, pues fue planeado por expertos y especialistas.

“El plan de educación básica no es una ocurrencia, como en medios he escuchado. Es producto de un trabajo, no solamente de maestros, sino expertos, autoridades educativas, secretarías que integran el gabinete, Innmujeres, Semarnat, Memoria Histórica, Protección Civil”, dijo.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Delfina Gómez Álvarez, se despidió del Presidente, de sus compañeros, de los alumnos y los padres de familia luego de 18 meses al frente de la institución.

“Me voy muy contenta”, antes de entregar la dependencia a la también maestra Leticia Ramírez.

Ello, para contender por el gobierno del Estado de México.

“Hace 18 meses que llegué, llegué con ilusión, agradecimiento, una vez que viví una experiencia tan maravillosa, me voy agradecida, señaló.

“La SEP no paró gracias al impulso y ejemplo que nos ha dado el Presidente”, agregó.

HAY QUE CUIDARSE DEL COVID

Por otra parte, la todavía titular de la Secretaría de Educación Pública, abrió ayer el ciclo escolar 2022 -2023 y dijo que continuarán los cuidados por la pandemia de Covid 19.

Recomendó el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia.

Dijo que regresan en forma presencial 24 millones de niñas, niños y adolescentes.

Se integrarán a clases 9.9 millones de docentes quienes trabajarán en 32 mil planteles.

Además las escuelas normales recibirán a 124 mil estudiantes y 14 mil 280 docentes.

La servidora pública informó que los avances logrados en 18 meses son: cuatro ejes fundamentales; actualización de planes de estudio; dignificación del magisterio; becas para el Bienestar Benito Juárez y la Escuela es Nuestra.

Agregó que se logró un 7.5 por ciento de incremento al salario, plazas basificadas 650 mil y se asignaron 167 mil plazas.

Se otorgaron 3.8 millones de becas para nivel básico y se invirtieron 27 mil millones en general.

En la educación para adultos mayores se logró que concluyeran más 650 mil personas y en la educación inicial se consiguió que quedara consignada en la ley como obligatoria.

En este momento hay 18 mil escuelas conectadas a Internet y calcula que se llegará a 21 mil.