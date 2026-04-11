“Dejen de inventar cosas”; Sebastián Cáceres desmiente distanciamiento entre Henry y Jardine

El defensor precisó que el Capitán y defensor sigue con sus problemas físicos, pero que no hay temas entre él y el técnico

Para nadie es un secreto que Henry Martín vive muy probablemente sus últimas semanas en América, debido a que no ha podido estar al 100% físicamente y ha recaído constantemente en lesiones musculares y de otro tipo.

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El tiempo del delantero y capitán parece acercarse a su final en Coapa, ya que suma más de un año sin regularidad ni un rendimiento constante que beneficie al club. Por el contrario, ha dejado de ser un activo productivo, por lo que podría convertirse en una pieza de intercambio en el próximo mercado de verano.

A esto se suman versiones sobre un posible distanciamiento entre Henry Martín y el técnico André Jardine, aunque dichas versiones fueron desmentidas por Sebastián Cáceres.

“Lo primero que les voy a recomendar es que dejen de inventar cosas…”, afirmó el defensor uruguayo, negando cualquier problema entre jugador y entrenador.

Tras la derrota ante Chivas en el Estadio Akron, surgieron rumores sobre un supuesto desencuentro entre Henry y Jardine. Sin embargo, el propio técnico reconoció únicamente una charla tensa pero no conflictiva.

Cáceres aclaró que la situación del delantero es exclusivamente médica: Henry busca volver, pero las lesiones han impedido su regreso.

Ante los rumores de que André Jardine y Henry Martín están distanciado esto comentó Sebastián Cáceres. @FOXSportsMX pic.twitter.com/iGImUrgKhM — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) April 10, 2026

Bajos confirmados en América

Para el duelo ante Cruz Azul, Henry Martín no estará disponible, sumando ya varias semanas fuera de actividad. También se perderán el partido Kevin Álvarez, por una lesión en la clavícula, y el colombiano Cristian Borja, debido a un golpe en entrenamiento.

El América continúa sufriendo de forma constante por la plaga de lesiones, que ha afectado su rendimiento en el torneo.