Demanda Coparmex al Poder Legislativo federal y local no aprobar por ahora, Plan B de la reforma electoral

Envía cartas de petición a todos los legisladores pidiendo se enfoquen en temas torales para el país

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sus 71 Centros Empresariales demandan a la totalidad de las y los legisladores federales y en las 32 entidades del país, que se enfoquen en atender los temas principales que demanda la nación, en medio del debate sobre la reforma electoral y la posibilidad de modificaciones a través del denominado Plan B.

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“México requiere certeza, no modificaciones a las reglas del sistema electoral. Reiteramos nuestra postura: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento… Preservar la estabilidad institucional hoy es indispensable para proteger la inversión, el empleo y el futuro de México”, señaló el sindicato patronal que encabeza Juan José Sierra Álvarez.

Aseveró que se necesita fortalecer el Estado de Derecho, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y confiable, y consolidar un entorno de certeza jurídica que permita a las empresas planear, invertir y generar empleo.

“México requiere estabilidad política y certidumbre jurídica para enfrentar sus desafíos prioritarios y no abrir debates que, lejos de fortalecer nuestra democracia, generan polarización e incertidumbre”, ha dicho Sierra Álvarez.

La Confederación agregó que el momento exige responsabilidad institucional y enfoque en los retos que realmente inciden en el desarrollo del país.

En este sentido, se indicó que, de manera simultánea, las presidencias de los 71 Centros Empresariales en el país dirigieron cartas a legisladores en cada entidad federativa, y en algunos casos establecieron comunicación personal con ellos.

En dichas cartas se establece con claridad que “México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático, y que alterar el marco institucional en este contexto genera efectos negativos inmediatos”.

Los empresarios indicaron que en las comunicaciones enviadas enfatizan tres elementos: que la estabilidad política es condición indispensable para la confianza económica, por lo que alterar las instituciones electorales genera incertidumbre que impacta directamente en la llegada de capital.

También, que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que hoy no se observa. “Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional”.

Y que existen prioridades urgentes como seguridad, salud y crecimiento económico, que demandan atención inmediata y soluciones efectivas.

“Debilitar al árbitro electoral no contribuye a resolver los problemas que afectan a las familias mexicanas, sino que desvía la atención de los retos apremiantes. Sostenemos, además, que la legitimidad de las reglas democráticas se construye desde la ciudadanía, a través de acuerdos incluyentes y procesos transparentes”, advierte la Coparmex.

Destaca que las instituciones electorales han garantizado competencia, pluralidad y alternancia, constituyéndose como un pilar del desarrollo democrático y del equilibrio institucional del país.