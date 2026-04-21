Señala presunto uso indebido de recursos públicos por la permanencia del hijo del excanciller en la sede diplomática, pese a no ocupar ningún cargo oficial

El diputado panista Marcelo Torres Cofiño presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la residencia oficial de la Embajada de México en el Reino Unido, por la estancia del hijo de Marcelo Ebrard.

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La denuncia presentada es contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de la ex embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena; así como de otras personas que pudieran resultar responsables, por hechos que podrían constituir delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento.

“No se trata de señalamientos políticos, se trata de legalidad. Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias”, puntualizó.

El legislador explicó que el hijo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habría habitado la residencia oficial diplomática durante aproximadamente seis meses, haciendo uso de instalaciones, servicios y recursos públicos sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su estancia, lo que implica desvío de recursos públicos.

“Estamos frente a hechos que no pueden normalizarse. El uso de bienes públicos para beneficio personal o familiar es una falta grave y, de confirmarse, un delito que debe sancionarse”, señaló en entrevista, luego de entregar el documento.

Torres Cofiño enfatizó que la denuncia busca que las autoridades investiguen a fondo la posible utilización indebida de un inmueble destinado a funciones diplomáticas, así como el uso de recursos públicos asociados a su operación.

Asimismo, se solicitó a la Fiscalía la realización de diversas diligencias, entre ellas la comparecencia de las personas señaladas, el requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Reino Unido, así como la obtención de registros, bitácoras y documentación administrativa que permitan esclarecer los hechos.

Asimismo, el PAN también presentó una denuncia por posibles faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por conductas como abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.

El diputado recordó que el 21 de octubre, durante la comparecencia del entonces canciller ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno, cuyo propósito es el análisis del estado que guarda la administración pública federal, cuando se le formularon diversos cuestionamientos que, hasta la fecha, permanecen sin respuesta, a pesar del compromiso asumido por Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía.

Torres Cofiño subrayó que la falta de respuesta no solo representa una omisión política, sino una falta de respeto al ejercicio de control parlamentario.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados reiteró que dará seguimiento puntual a este caso para garantizar que se deslinden responsabilidades y se sancione conforme a la ley a quienes hayan incurrido en irregularidades.