Demandas no se resuelven con bloqueos a carreteras, sino en mesas de diálogo con las autoridades: Canacar

Operadores del autotransporte de carga siguen siendo vulnerables a los asesinatos, secuestros y robos en carreteras, denunció el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Augusto Ramos Melo, no obstante reprobó los bloqueos de vialidades, pues aseveró que los problemas de inseguridad se solucionan en diálogo con las autoridades, y no afectando las carreteras y con ello, a terceros.

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“No podemos ir en contra de la movilidad segura“, dijo, por lo que demandó que las mesas con el gobierno mexicano sean permanentes.

Observó que durante marzo pasado, cuatro operadores fueron agredidos a balazos, y uno de ellos perdió la vida en una carretera del estado de Hidalgo, además de que confirmó el secuestro de 10 personas, como denunció la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), una de las convocantes a bloqueos este lunes, señalando que “los problemas que tienen ellos y nosotros son los mismos, “deberíamos de estar ahorita en Gobernación trabajando, no bloqueando”.

Dijo que si bien, de acuerdo con datos oficiales, el robo en carreteras ha bajado 21%, aún así se sienten “vulnerables“, toda vez que 50% de los robos contra transportistas se cometen cuando los hombres-camión u operadores se detienen a descansar.

Al mismo tiempo, el presidente de la Canacar reconoció que movilizaciones y bloqueos de vialidades pueden llegar a tener un impacto económico de entre 450 millones a 900 millones pesos, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), pero no descartó que esa cifra pudiera ser mayor al hacer el recuento tras las acciones.

En conferencia de prensa, también denunció que las extorsiones en contra de las empresas transportistas son por parte del crimen organizado, situación por la que se debe presentar la debida denuncia ante las autoridades judiciales; pero señaló que la extorsión también es de parte de funcionarios del gobierno federal, por lo que, dijo, ya pidió a sus agremiados que le presenten las denuncias respectivas y, a su vez, las presentará ante las autoridades.