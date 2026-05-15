Asegura que se presentó una denuncia apócrifa ante la FGR y falsificaron su firma para ello, por lo que ya emprendió acciones legales

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, aseguró que ella no ha presentado una denuncia en la Fiscalía General de la República por supuestos malos manejos en el organismo electoral, como se ha difundido recientemente y anunció que presentará acciones legales por la falsificación de su firma.

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En conferencia de prensa y sin dar detalles del asunto, por secrecía de la investigación, argumentó que en grupos de mensajería se difunde un documento de una presunta denuncia presentada por ella ante la Fiscalía General de la República contra un mando administrativo del INE por irregularidades.

Sin embargo, apuntó en un breve mensaje ante medios de comunicación, que dicho escrito no fue elaborado, suscrito ni autorizado por su persona o su oficina y precisó que la firma que aparece en el mismo es apócrifa.

“En días recientes ha sido difundido un documento que pretende atribuirme la presentación de una supuesta denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sobre ello, deseo señalar de manera clara, categórica e inequívoca que dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona, ni por mi oficina. Asimismo, la firma que aparece en ese documento es apócrifa y no corresponde a mi puño y letra ni a mi voluntad jurídica, la falsificación de documentos y de firmas pudieran considerarse actos constitutivos de delitos“, sentenció sin aceptar preguntas de la prensa.

Añadió que cualquier comunicación oficial, denuncia, posicionamiento o actuación jurídica que emane de su consejería será realizada exclusivamente a través de los canales institucionales y conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Y es que, al INE llegó copia de una denuncia presentada ante la FGR contra el encargado de despacho de la dirección de Administración, José Octavio García, quien según este escrito fue omiso frente a irregularidades detectadas en el órgano por la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con la denuncia, ahora desmentida por la consejera, acusa irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por 63.2 millones de pesos por la simulación en la compra de materiales para tareas de capacitación electoral.