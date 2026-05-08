Documentan ante la FGR narcoelección en 2021 en esa entidad, en la que La Chapiza operó a favor de Morena

La asociación civil Defensorxs presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de Los Chapitos.

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También aparecen en la denuncia por su participación en lo que califican como una narcoelección en 2021, además del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, el exgobernador, Quirino Ordaz, actual embajador de México en España y 17 alcaldes.

El activista Miguel Alfonso Meza explicó que la denuncia es por delitos contra la salud, electorales, lavado de dinero y delincuencia organizada. La lista de denunciados incluye a 17 alcaldes de Morena, así como diputados y funcionarios estatales.

“Porque creemos en que nuestro país debe enjuiciar a todos los narcopolíticos, no sólo a los que ahora tienen en el banquillo en Estados Unidos, es que venimos a denunciar a 55 narcopolíticos de Morena y de otros partidos que están relacionados con la narcoelección que se llevó a cabo en Sinaloa en el año 2021“, dijo luego de entregar el documento de la denuncia.

Agregó que el exgobernador Quirino Ordaz, después de entregarle el estado a La Chapiza y de permitirles operar impunemente en la elección de 2021, le dieron una embajada como premio de consolación y también como una forma de exiliarse con todos los lujos al exterior del país.

A su vez, el activista Leonardo Zúñiga, sentenció que la denuncia por delincuencia organizada es en tres de sus modalidades, secuestro, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“También estamos denunciando delitos electorales, los cuales, por cierto, en varias resoluciones de las autoridades electorales locales de Sinaloa, se reconoció que se presentaron diversas carpetas de investigación por los hechos ocurridos en la elección de 2021, sin que al momento tengamos ningún conocimiento acerca de cuáles fueron las consecuencias de esas carpetas de investigación”, sentenció.

VIENEN MÁS

Miguel Alfonso Meza advirtió que esta denuncia es contra decenas de funcionarios morenistas, no solo los acusados en Estados Unidos, pero advirtió que habrá otras denuncias contra integrantes de otros partidos.

“Los partidos de oposición han utilizado la acusación de Rocha Moya para pararse el cuello, mientras ellos mismos protegen a sus mismos narcos. Si no me creen, ahí está @alitomorenoc, presentando denuncias mientras protege a sus propios narcos en Nuevo León y Morelos. A ellos también los vamos a denunciar (y sí, de MC, PAN, PRD, PVEM y PT también)”, advirtió.

INVESTIGACIONES

De acuerdo con las investigaciones del sitio Narcopolíticos, en el que participa la organización Defensorxs, en 2021 Morena ganó el carro completo en Sinaloa, pues obtuvo la gubernatura, todas las diputaciones de mayoría relativa en siete distritos electorales del estado, 17 de 18 alcaldías y dos senadurías de la República.

Señala que Los Chapitos suministraron millones de dólares y operaron influencers a favor del gobernador de Sinaloa en 2021. En septiembre de 2024, el canal de YouTube Ocran Leaks, presuntamente manejado por el exintegrante del Cártel de Sinaloa (CDS) Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, publicó varias fotografías que mostraron cómo Los Chapitos operaron a favor de Rubén Rocha Moya para la elección de gobernador en Sinaloa.

En 2024, se presentó una denuncia en la Corte Federal de Nueva York en la que se señala la relación de varios integrantes de Morena con el Cártel de Sinaloa. Entre los imputados se encuentra Rubén Rocha Moya, a quien se acusa de haber recibido financiamiento del cártel para su campaña como candidato a gobernador de Sinaloa en 2021.

Tras ser electo como gobernador, Rocha Moya fue señalado por su involucramiento en el asesinato de su rival político Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad de Sinaloa asesinado durante el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, hoy preso en el estado de Nueva York.