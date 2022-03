Denuncia PRI violencia presupuestal contra mujeres, imulsada desde el gobierno federal y el Legislativo

POR PATRICIA RAMÍREZ

El coordinador de lo diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que las mujeres en México sufren de violencia presupuestal de género, porque se han recortado los recursos a los programas sociales destinados a ellas.

Por ello, urgió a los legisladores a destinar mayores recursos a los programas dirigidos a las mujeres para hacerlas crecer y darles la importancia que tienen en el desarrollo del país.

El legislador federal acusó que al interior de la Cámara de Diputados Morena les exige a sus legisladores votar en contra de los recursos para programas fundamentales, lo cual está dañando a las mujeres, niñas y niños.

Además, señaló que hay una creciente preocupación por la interferencia del narcotráfico en las candidaturas de mujeres en varias partes de la República, donde expresamente les prohíben competir.

Dijo que no las dejan ser candidatas a alcaldes, se les impide, se les secuestra, se les asesina, se amenaza a los partidos políticos, principalmente, en el occidente del país, esos estados son muy violentos.

“Eso ya se lo he comentado al INE, a alguno de los magistrados, y me dijo, pues ya habrá tiempo, pásalo para después. Pero vamos a insistir, la mujer es trascendental para México”, aseveró.

Moreira Valdez expuso que el Estado ejerce violencia presupuestal de género cuando recorta presupuestos que son importantes para las mujeres.

“Acaban de retirar el tiempo completo o ampliado para las escuelas, retiraron los albergues o refugios de mujeres violentadas, quitaron los apoyos para la atención de mujeres con cáncer, eliminaron los recursos para las estancias infantiles”, agregó.

Y fue a más: “En San Lázaro tenemos igual número de diputadas que diputados y por ello uno pensaría que no habría mayor problema para aprobar los presupuestos en favor de ellas, pero no es así, en Morena les ordenan votar en contra”, precisó.

Acotó que su partido va a seguir insistiendo para que el próximo Periodo de Sesiones que va de septiembre a diciembre, y donde se vota el presupuesto, ya no se ejerza esa violencia contra las mujeres en este país.

“Muchas de ellas que votaron por ellos, convencidas de que les iba a ir mejor, y que reciben un programa social, que bueno que lo reciban, porque el PRI votó a favor de que esos programas sociales estén en la Constitución, como adultos mayores o sembrando vidas”, puntualizó Moreira Valdez.