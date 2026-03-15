Denuncias ciudadanas derivan en operativos en hoteles de paso en colonias de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Para prevenir delitos y revisar la legalidad de los establecimientos, la Secretaría de Gobierno realizó supervisiones con el INVEA y la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Debido a denuncias ciudadanas sobre posibles irregularidades y riesgos en establecimientos de hospedaje temporal, las autoridades de la Ciudad de México realizaron operativos de supervisión en colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo para prevenir delitos y verificar que estos espacios operen conforme a la normatividad vigente.

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La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que las acciones se llevaron a cabo los días 12 y 13 de marzo en colonias como Hipódromo, Santa María la Ribera, Guerrero, Buenavista y Tacubaya, donde personal de distintas dependencias efectuó recorridos de verificación en establecimientos de alojamiento temporal.

Durante los operativos se revisó que los establecimientos cumplan con las disposiciones legales y cuenten con condiciones adecuadas para quienes los utilizan, con el propósito de reducir riesgos tanto para las personas hospedadas como para las comunidades donde se ubican.

Se resaltó que los operativos fueron encabezados por la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte de un trabajo interinstitucional orientado a supervisar el funcionamiento de estos establecimientos y atender posibles irregularidades.

De acuerdo con la dependencia a cargo de César Cravioto, las revisiones también tienen un componente preventivo en materia de seguridad, ya que buscan evitar que estos espacios sean utilizados para cometer delitos como la trata de personas u otras actividades que atenten contra la libertad, dignidad o seguridad de quienes los utilizan.

La Secretaría de Gobierno indicó que muchos de los denominados hoteles de paso son utilizados por personas que atraviesan situaciones económicas o personales complejas y encuentran en ellos una alternativa inmediata de alojamiento, por lo que garantizar que operen bajo condiciones seguras y dentro de la legalidad forma parte de las acciones orientadas a proteger a los usuarios.

Se añadió que estas intervenciones forman parte de una estrategia preventiva para fortalecer la presencia institucional en lugares donde pueden generarse condiciones de riesgo y asegurar que los establecimientos de hospedaje en la capital operen bajo condiciones legales y seguras.